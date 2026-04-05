UHAPŠEN ŠEF OZLOGLAŠENE KAMORE! Policija objavila snimak akcije, pogledajte gde su ga uhvatili i šta su mu sve pronašli u LUKSUZNOJ VILI! (FOTO/VIDEO)
Šef mafije i jedan od najopasnijih italijanskih begunaca uhapšen je u petak u luksuznoj vili na Amalfi obali. Roberto Macarela (48), vođa ozloglašenog klana Macarela iz Napulja, optužen je za ubistvo i bio je u bekstvu više od godinu dana.
Hapšenje bez otpora u luksuznoj vili
Italijanska policijasaopštila je u subotu da je Macarela uhapšen tokom racije u mestu Vietri sul Mare, u provinciji Salerno, gde se nalazio sa suprugom i dvoje dece. Prilikom hapšenja nije pružao otpor.
Macarela je bio četvrti na listi najopasnijih begunaca italijanskog Ministarstva unutrašnjih poslova.
U bekstvu je bio od 28. januara 2025. godine, kada je trebalo da bude uhapšen zbog ubistva Antonija Majonea iz 2000. godine u naselju San Đovani a Tedučio. Majoneov brat Ivan ranije je priznao ubistvo Macarelinog oca Salvatorea 1995. godine.
Velika policijska operacija
Na policijskom snimku vide se naoružani policajci u luksuznoj vili uz obalu. Operacija je uključivala istražnu jedinicu policije, italijansko ratno vazduhoplovstvo i patrolni brod obalske straže iz Salerna, koji je nadzirao okolne vode.
Tokom racije pronađeno je 20.000 evra u gotovini, tri luksuzna sata, mobilni telefoni, kao i falsifikovana dokumenta.
Kriminalne aktivnosti klana
Porodica Macarela kontroliše veliki deo krijumčarenja i trgovine drogom u Napulju, a povezana je i sa falsifikovanjem i pranjem novca preko Milana i severne Italije.
Reakcije italijanskih zvaničnika
O hapšenju se oglasila i italijanska premijerka Đorđa Meloni.
- Čestitam karabinjerima Istražne jedinice Napulja i Okružnom direktoratu za borbu protiv mafije na hvatanju odbeglog šefa Roberta Macarele, jednog od najopasnijih begunaca. Ovo je značajan udarac Kamorii jasan signal: država je tu i neće odustati. Vlada će nastaviti da pruža snažnu podršku onima koji se svakodnevno bore protiv organizovanog kriminala kako bi zaštitili zakon i bezbednost - napisala je na mreži X.
Prefekt Napulja, Mikele di Bari, izjavio je:
- Ova akcija je rezultat neumornog rada na terenu i izuzetne profesionalnosti pravosuđa i karabinjera, što potvrđuje snažno prisustvo države na ovom području. Privedena je osoba visokog kriminalnog rizika, što građanima vraća osećaj sigurnosti i vladavine prava.
