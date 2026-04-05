Američki predsednik, Donald Trampzapretio je da će uništiti Iranu objavi na društvenoj mreži Truth Social. Objava je bila puna uvredljivog sadržaja, koju je završio neobičnom porukom: "Slava Alahu".

Tramp je na društvenoj mreži Truth Social naveo da je pilot oborenog F-15, pronađen "duboko u planinama Irana" i da su iranske snage bile blizu.

Obraćanje naciji američkog predsednika Donalda Trampa o ratu u Iranu

- Utorak će biti Dan elektrana i Dan mostova, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ništa slično tome. Otvorite je*eni moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu -samo gledajte - napisao je Tramp i dodao na kraju "slava Alahu".

On je i ranije pretio napadima na iransku energetsku infrastrukturu ako Teheran ne otvori Ormuski moreuz.

Podsetimo, američke specijalne jedinice Foke, uspele su tokom noći uspešno da evakuišu katapultiranog američkog pilota sa teritorije Irana. Teheran je za hvatanje američkog kopilota nudio nagradu veću od 60.000 dolara svakom ko bi ga uhvatio.

Delovi američkog F-15 navodno oborenog u Iranu

Prilikom operacije izvlačenja uništeno je nekoliko američkih aviona i helikoptera. Iran tvrdi da je oborio dva transportna aviona C-130 i par helikoptera "blek hok", dok Amerikanci to demantuju i kažu da su ih sami uništili kako ne bi pali u ruke IRGC-a i iranskih snaga.