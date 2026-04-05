Nesreća se dogodila oko 11 časova u šumskom području.

Hitna pomoć je dobila dojavu da je drvo palo na više osoba, a moguće je da su neke zarobljene ispod stabla. Na mesto nesreće odmah su stigli brojni vatrogasci, hitna pomoć i dva helikoptera za spasavanje.

Prema informacijama Bilda, najmanje dve osobe su izgubile život. Jedna žena i malo dete su u životnoj opasnosti i prebačeni su helikopterom u bolnicu.

Na licu mesta je više od 80 pripadnika spasilačkih službi.

Kako navodi Bild, u neposrednoj blizini nalazio se autobus dečije ustanove.

Očevici navode da su oko mesta nesreće rasuta šarena uskršnja jaja – pretpostavlja se da se drvo srušilo dok su deca i odrasli tražili jaja.

U severnoj Nemačkoj trenutno duva jak vetar, uz udare brzine od 55 do 75 km/h.

