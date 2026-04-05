Slušaj vest

Snimak iz zapadnog Irana prikazuje operacije letenja na maloj visini koje je izveo avion C-295W iz 427. eskadrile za specijalne operacije Ratnog vazduhoplovstva SAD tokom jutrošnje spasilačke misije.

Avion je leteo izuzetno nisko što je u skladu sa profilima specijalnih operacija koji se koriste za izbegavanje otkrivanja i pružanje podrške snagama na terenu.

427. eskadrila za specijalne operacije je veoma tajnovita jedinica zadužena za infiltraciju izvlačenje i podršku specijalnim snagama, preneo je iranski nezavisni novinar Babak Tagvaje.

Ovaj C-295W je verovatno korišćen kao vazdušna platforma za komandu i koordinaciju za specijalne snage američke vojske (Delta fors) tokom misije borbenog traganja i spasavanja unutar Irana.

Podsetimo, američki komandosi bili su duboko unutar iranske teritorije kako bi spasili oborenog pilota, prenose američke novinske agencije u nedelju, nekoliko sati nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da je član posade aviona F-15 izvučen "živ i zdrav".

Avion Erbas C-295W je španske proizvodnje, namenjen za taktički transport i specijalne operacije, i koristi ga više zemalja, uključujući ograničeno i američko Ratno vazduhoplovstvo za specijalne zadatke.

