Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da su SAD obezbedile oružje demonstrantima u Iranu koji se protive režimu, ali je dodao da su taj teret zapravo "uzeli Kurdi".

Američki predsednik je tokom telefonskog intervjua za Foks njuz podelio detalje o naoružavanju iranskih demonstranata tokom protesta u januaru.

"Poslali smo im mnogo oružja. Poslali smo ga preko Kurda. I mislim da su ga Kurdi zadržali za sebe,“ rekao je Tramp. "Poslali smo puške demonstrantima, mnogo njih. I mislim da su Kurdi uzeli to oružje.“

Predsednik SAD je pod Kurdima mislio na zajednicu od oko 30 miliona ljudi, jednu od najvećih etničkih grupa na svetu bez sopstvene države, koja živi na prostorima Turske, Iraka, Irana i Sirije. Nekoliko kurdskih militantnih grupa Iran je proglasio terorističkim organizacijama.

Tramp je takođe tvrdio da je "iranski režim pobio 45.000 ljudi" tokom demonstracija ove godine.

"Dogovor može sutra, a mogu i da preuzmem naftu Iranu"

Zvaničnih podataka iz Irana o broju žrtava nema, dok aktivisti procenjuju da je broj ubijenih oko 7.000, a neki izveštaji sugerišu da bi taj broj mogao biti i do 30.000.

1/6 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp Foto: Evan Vucci/AP, AARON SCHWARTZ / POOL/Consolidated News Photos CNP POO

On je dodao da veruje da postoji "dobra šansa" za postizanje dogovora sa Iranom do ponedeljka, pre njegovog roka da Teheran ponovo otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa teškim bombardovanjem.

"Mislim da postoji dobra šansa sutra, oni sada pregovaraju“, rekao je predsednik novinaru Foks njuza.