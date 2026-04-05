Predsednik SAD Donald Tramp pohvalio je američke snage nakon spasavanja pilota F-15, ali pitanja o tome šta se tačno dogodilo i dalje postoje. Američki lider je rekao da nijedan američki vojnik nije stradao u operaciji, ali nije rekao da li se bilo šta dogodilo letelicama.

Šta je tvrdio Iran?

Iran je tvrdio da su oborena dva američka transportna aviona C-130 i dva helikoptera Blek Hok. Iranski mediji objavili su slike i video snimke mesta pada oko 45 kilometara južno od iranskog grada Isfahana. U izgorelim olupinama vide se delovi za koje se čini da pripadaju letelici.

Šta je proverio Skaj njuz?

Iako slike i video snimci zaista deluju kao ostaci aviona, nije jasno o kom se tipu radi niti kome je pripadao. Skaj njuz je potvrdio lokaciju poklapanjem prikazanih planina sa obližnjim grebenima, kao i unakrsnom proverom kadrova i video snimaka.

Šta su rekli američki zvaničnici?

Američki zvaničnici su rekli da su američke snage morale da unište dve sopstvene letelice tokom spasilačke misije, prema pisanju Volsrit džornala.