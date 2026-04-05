"Ovo je još jedan ratni zločin koji je počinila Ruska Federacija", navodi se u saopštenju tužilaštva na Telegramu.

Nikopolj, koji se nalazi nekoliko kilometara od teritorije pod ruskom okupacijom, preko reke Dnjepar, redovno je meta bombardovanja, prenosi Rojters. Ruska agencija TASS prenela je danas saopštenje Ministarstva odbrane Rusije u kom se navodi da su snage te zemlje "u protekla 24 sata napale energetsku infrastrukturu, vojne aerodrome ukrajinske vojske i oblasti raspoređivanja neprijatelja".

Dodali su da su pogodili mesta gde se sastavljaju bespilotne letelice, pogone za gorivo i energiju, koji se koriste za podršku operacijama ukrajinske vojske, kao i privremene lokacije raspoređivanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika na 148 lokacija.

Ruski napad dronom na gradsku pijacu u Nikopolju Foto: Kancelarija glavnog tužioca Ukrajine

Kijev je, prema najnovijim podacima Ministarstva odbrane Rusije, u protekla 24 sata izgubio više od 1.215 vojnika duž linije fronta u sukobima sa ruskim snagama.