Bivši direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)Mohamed el-Baradei upozorio je vlade zalivskih zemalja da učine sve što je u njihovoj moći kako bi zaustavile dalju eskalaciju sukoba u regionu, prenose danas egipatski mediji.

Baradei je na društvenoj mreži Iks (X) poručio zalivskim vladama: "Molim vas, još jednom učinite sve što je u vašoj moći pre nego što ovaj ludak pretvori region u loptu vatre".

Bivši egipatski potpredsednik, nobelovac i dugogodišnji šef IAEA upozorio je da bi eskalacija sukoba mogla imati katastrofalne posledice po ceo Bliski istok. On je takođe pozvao Ujedinjene nacije i Evropsku uniju da hitno deluju kako bi se sprečilo dalje širenje sukoba.

El-Baradei je svoju poruku uputio u trenutku kada raste zabrinutost zbog ultimatuma američkog predsednika Donalda Trampa Iranu u vezi sa Ormuskim moreuzom.

Donald Tramp u Sobi za krizne situacije Foto: TruthSocial/RealDonaldTrump

El-Baradei, je na čelu IAEA bio od 1997. do 2009, i u tom razdoblju je vodio agenciju kroz početak međunarodnih sporova oko iranskog nuklearnog programa. Za svoj rad na promociji mirnodopske upotrebe nuklearne energije nagrađen je i Nobelovom nagradom za mir 2005. godine.