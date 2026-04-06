Senegal je danas zabranio sve inostrane posete vladinih zvaničnika osim onih koje su od suštinskog značaja, kao deo mera štednje izazvanih energetskom krizom povezanom sa ratom u Iranu.

Kako je saopštila vlada, ova odluka doneta je zbog naglog rasta cena nafte usled poremećaja u snabdevanju, posebno zbog blokade Ormuskog moreuza.

Premijer Usman Sonko izjavio je da njegov kabinet preduzima korake za ograničavanje javne potrošnje, napominjući da su prvobitne budžetske projekcije bile računate na cenu nafte od 62 dolara po barelu, dok je sada cena gotovo duplo veća.

"Preduzeo sam niz drastičnih mera za ograničavanje svega što se tiče vladinih troškova, uključujući otkazivanje svih neesencijalnih misija u inostranstvo", rekao je Sonko, a prenela je državna novina "Le Soleil".

On je dodao da je otkazao nekoliko putovanja, između ostalog u Niger, Španiju i Francusku.

Senegal nije prva država koja uopšte štedi ili ograničava putovanja zbog situacije na Bliskom istoku (Pakistan i Gana su takođe uveli određene mere štednje), ali je prva koja je ovu vrstu zabrane objavila i povezala specifično sa posledicama rata u Iranu i rastom cena energije.