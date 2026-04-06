Slušaj vest

Ukrajina i Sirija su se složile da sarađuju na vojnoj i prehrambenoj bezbednosti obe zemlje, izjavio je danas u Damasku ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Dve zemlje složile da sarađuju kroz razmenu vojne i bezbednosne stručnosti, kao i da osiguraju prehrambenu bezbednost regiona", rekao je Zelenski na Telegramu i dodao da je sa sirijskim kolegom Ahmedom Al-Šarom razgovarao ratu Rusije protiv Ukrajine.

"Zahvalan sam na podršci. Postoji veliko interesovanje za razmenu vojne i bezbednosne stručnosti", rekao je Zelenski tokom posete Siriji i dodao da je još jedna tema razgovora bila uloga Ukrajine kao pouzdanog dobavljača prehrambenih proizvoda.

Zelenski je stigao u Damask u pratnji turskog ministra spoljnih poslova Hakana Fidana, na razgovore sa sirijskim kolegom Al-Šarom.

Ukrajinski predsednik je došao u Damask iz Istanbula, gde se u subotu sastao sa turskim kolegom Redžepom Tajipom Erdoganom. Razgovarali su o energetskoj i pomorskoj bezbednosti, kao i o naporima da se okonča rat sa Rusijom, koji traje više od četiri godine.

(Kurir.rs/Beta)

