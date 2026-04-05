Misija Artemis II ukazuje na to kako duboki svemir predstavlja nove izazove za ljudsko telo, čak i na kratkom desetodnevnom putovanju, sa rizicima poput zračenja i drugih efekata koje naučnici još uvek proučavaju.

Dr Farhan Asrar, stručnjak za svemirsku medicinu, objašnjava kako putovanje dubokim svemirom utiče na telo i um astronauta — od pomeranja telesnih tečnosti i gubitka mišićne mase do izloženosti zračenju i uslova životnog prostora u kojem su veoma ograničeni.

Astronauti se moraju prilagoditi mikrogravitaciji, održavati fizičku kondiciju uz pomoć inovativne opreme za vežbanje i upravljati ograničenim resursima i prostorom.

Posada misije Artemis II je otprilike četiri dana ušla u svoje desetodnevno putovanje, koje uključuje prolazak oko Meseca u kompaktnom svemirskom brodu veličine kamp-vozila.

Po povratku na Zemlju, astronauti će proći rehabilitaciju kako bi povratili mišićnu snagu i prilagodili se uticaju gravitacije. Asrar se nada da će podaci prikupljeni tokom ove misije pripremiti buduće letove ka Marsu i dalje.

Stižu do daleke strane Meseca sutra između 15 i 16 časova

Prema listu Gardijan, astronauti misije Artemis II očekuju da stignu do daleke strane Meseca (polovinu Mesečeve površine koju je nemoguće videti sa Zemlje, poznata i kao "tamna strana Meseca") u ponedeljak, 6. aprila, što je ključna faza misije. Tada će se približiti najudaljenijoj tački od Zemlje i posmatrati delove Meseca koje niko ranije nije video.

Posada misije Artemis 2 u svemirskoj letelici Orion napustila Zemljinu orbitu i otisnula se ka Mesecu Foto: HOGP/NASA, Jessica Meir/NASA