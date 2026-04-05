KAKO DUBOKI SVEMIR UTIČE NA LJUDSKO TELO? Astonauti Artemisa II doneće vredne podatke kada se vrate na Zemlju! Sutra oko 16h na TAMNOJ strani Meseca! (VIDEO)
Misija Artemis II ukazuje na to kako duboki svemir predstavlja nove izazove za ljudsko telo, čak i na kratkom desetodnevnom putovanju, sa rizicima poput zračenja i drugih efekata koje naučnici još uvek proučavaju.
Dr Farhan Asrar, stručnjak za svemirsku medicinu, objašnjava kako putovanje dubokim svemirom utiče na telo i um astronauta — od pomeranja telesnih tečnosti i gubitka mišićne mase do izloženosti zračenju i uslova životnog prostora u kojem su veoma ograničeni.
Astronauti se moraju prilagoditi mikrogravitaciji, održavati fizičku kondiciju uz pomoć inovativne opreme za vežbanje i upravljati ograničenim resursima i prostorom.
Posada misije Artemis II je otprilike četiri dana ušla u svoje desetodnevno putovanje, koje uključuje prolazak oko Meseca u kompaktnom svemirskom brodu veličine kamp-vozila.
Po povratku na Zemlju, astronauti će proći rehabilitaciju kako bi povratili mišićnu snagu i prilagodili se uticaju gravitacije. Asrar se nada da će podaci prikupljeni tokom ove misije pripremiti buduće letove ka Marsu i dalje.
Stižu do daleke strane Meseca sutra između 15 i 16 časova
Prema listu Gardijan, astronauti misije Artemis II očekuju da stignu do daleke strane Meseca (polovinu Mesečeve površine koju je nemoguće videti sa Zemlje, poznata i kao "tamna strana Meseca") u ponedeljak, 6. aprila, što je ključna faza misije. Tada će se približiti najudaljenijoj tački od Zemlje i posmatrati delove Meseca koje niko ranije nije video.
Očekuje se da će se to dogoditi oko 15.00 - 16.00 po srednjoevropskom vremenu, s obzirom na to da je približno vreme prelaska u ponedeljak prvi deo popodneva prema evropskim zonama.
(Kurir.rs/Chat News Today/P.V.)