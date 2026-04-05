Slušaj vest

Timovi za spasavanje rade na mestu udara u Haifi, gde je teška iranska balistička raketa pogodila sedmospratnu stambenu zgradu.

Prema medicinskim zvaničnicima, nekoliko žrtava se leči, uključujući 82-godišnjeg muškarca u teškom stanju i odojče sa lakšim povredama, koji su izvučeni iz ruševina. Najmanje 11 ljudi je povređeno u napadu, među njima ima i ljudi koji su u stanju šoka.

Iranska balistička raketa pogodila je stambenu zgradu u Haifi Foto: Ariel Schalit/AP

Raketa, koja je nosila oko 400 kilograma eksploziva, nije presretnuta idirektno je pogodila zgradu, prouzrokujući tešku štetu.

Snaga eksplozije izazvala je ozbiljna oštećenja zgrade i okolnih objekata, a vatrogasci i pripadnici Komande za zaštitu civilnih struktura Izraela nastavljaju operacije na terenu, tražeći osobe koje se vode kao nestale.

Stariji medicinski tehničar hitne pomoći (MDA), Ševah Rotenštrih, izveštava sa lica mesta:

"Kada smo stigli na ulicu, videli smo teško oštećenu višespratnicu. Stanari su nam rekli da ima osoba zaglavljenih pod ruševinama na nižim spratovima. Uspeli smo ručno da pomerimo velike komade betona i spasimo 82-godišnjeg muškarca iz obrušenog materijala, koji je bio pri svesti. Pružili smo mu prvu pomoć na licu mesta i prevezli ga u bolnicu uz pratnju medicinskog tima. Veliki timovi hitne pomoći su na terenu i zbrinjavaju više osoba sa lakšim povredama, a pripremljeni su da pomognu dodatnim žrtvama ako ih pronađemo tokom potrage."

Bolničar Lamas Salameh dodaje:

"Ovo je sedmospratna zgrada koja je pretrpela direktan pogodak, uz veliku materijalnu štetu. Stigli smo sa brojnim timovima hitne pomoći, uključujući sanitetska vozila i jedinice intenzivne nege, i započeli potragu. Tokom pretrage pronašli smo još jednu povređenu osobu u teškom stanju.