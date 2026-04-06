SAD, Iran i grupa regionalnih posrednika razgovaraju o uslovima za potencijalno 45-dnevno primirje koje bi moglo da dovede do trajnog kraja rata, javio je juče portal Aksios pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore upoznate sa razgovorima.

Posrednici raspravljaju o uslovima dogovora u dve faze, navodi se u izveštaju koji prenosi agencija Rojters navodeći da nije nezavisno mogla da proveri tu informaciju.

Prva faza bla bi potencijalno primirje tokom koga bi se pregovaralo o trajnom prekidu rata, navodi se u izveštaju.

Primirje bi moglo da bude produženo ako bi bilo potrebno dodatno vreme za pregovore, takođe piše u izveštaju.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je juče za Volstrit džurnal da je njegov rok Iranu da otvori Ormuski moreuz ili se suoči sa napadima na kritičnu infrastrukturu utorak uveče, po američkom vremenu.

Sve u vezi sa 38. danom rata Izraela i SAD protiv Irana imate u našem blogu OVDE.