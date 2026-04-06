Slušaj vest

Ukrajinske oružane snage pogodile su rudnik uglja Belorečenska u delu ukrajinske istočne Luganske oblasti pod ruskom kontrolom pri čemu je oštećena trafostanica i zarobljen 41 rudar pod zemljom.

To je izjavio danas zvaničnik koga je postavila Rusija.

- Sve relevantne službe preduzimaju korake da spasu rudare i povrate struju za rudnik - kazao je Leonid Pasečnik, šef te oblasti, prenela je agencija Tas On je rekao da je uspostavljen kontakt sa rudarima i da imaju zalihe vode za piće.

Dodao je da sve nadležne službe preduzimaju mere za spasavanje rudara i ponovno povezivanje rudnika na elektroenergetsku mrežu.

Ukrajinski napad raketama i dronovima na Donjeck i Lugansk Foto: Social media / WillWest News / Profimedia

Kako prenosi Tas, po nalogu guvernera akcije na mestu događaja koordinišu prvi zamenik predsednika vlade samoproglašene Luganske narodne republike (LNR) Jurij Tovtvina i ministar energetike i industrije uglja Konstantin Rogovenko.