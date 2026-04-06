 Od revolucionarnih borbi do savremenih frontova, njihove žrtve su obeležene ceremonijama širom zemlje.

Prema zvaničnim podacima, 210 policijskih službenika i 142 pomoćna službenika poginulo je na dužnosti tokom 2025. godine. Ovi nedavni gubici pridružuju se mnogo većem istorijskom bilansu: oko 20 miliona žrtava u modernoj kineskoj istoriji.

Aktivnosti povodom Ćingminga, odnosno kineskih zadušnica, obuhvatale su polaganje cveća i trenutke tišine na grobljima mučenika širom zemlje. Lokalni mediji izvestili su o organizovanim posetama predstavnika državnih institucija, škola i društvenih grupa u više provincija.

Za porodice poginulih, kao i za naciju koja ih pamti, ovaj dan predstavlja tiho priznanje žrtve. Nije objavljen ukupan broj posetilaca na nacionalnom nivou, ali su ceremonije naglasile kontinuitet kroz generacije.

Heroji kojima je odata počast ovogodišnjeg Ćingminga poticali su iz različitih epoha i obavljali različite uloge. Ipak, u zvaničnim komemoracijama, svi su zajedno upamćeni – kao oni koji su dali svoje živote kako bi drugi mogli da žive u miru.

