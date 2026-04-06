Od revolucionarnih borbi do savremenih frontova, njihove žrtve su obeležene ceremonijama širom zemlje.

Prema zvaničnim podacima, 210 policijskih službenika i 142 pomoćna službenika poginulo je na dužnosti tokom 2025. godine. Ovi nedavni gubici pridružuju se mnogo većem istorijskom bilansu: oko 20 miliona žrtava u modernoj kineskoj istoriji.

Aktivnosti povodom Ćingminga, odnosno kineskih zadušnica, obuhvatale su polaganje cveća i trenutke tišine na grobljima mučenika širom zemlje. Lokalni mediji izvestili su o organizovanim posetama predstavnika državnih institucija, škola i društvenih grupa u više provincija.

Za porodice poginulih, kao i za naciju koja ih pamti, ovaj dan predstavlja tiho priznanje žrtve. Nije objavljen ukupan broj posetilaca na nacionalnom nivou, ali su ceremonije naglasile kontinuitet kroz generacije.