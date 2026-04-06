UKRAJINCI UDARILI NA NAJVEĆU SVETSKU KOMPANIJU ZA NAFTOVODE! Paklena noć na jugu Rusije u luci gde su smešteni ostaci Crnomorske flote povučene sa Krima (VIDEO)
Eksplozije su odjekivale noćas u ruskom lučkom gradu Novorosijsku na jugu zemlje, a lokalno stanovništvo objavilo je da se dogodio napad dronovima na naftni terminal, pri čemu su oštećene i stambene zgrade.
Kijev indipendent prenosi navode nezavisnog ruskog Telegram kanala Astra koji tvrdi da je naftni terminal "Šesharis" pogođen dronovima, pozivajući se na analizu snimaka očevidaca.
Navodi se da je u pitanju glavni terminal za izvoz nafte koji služi kao krajnja tačka za cevovode kojima upravlja ruska državna kompanija "Transnjeft", najveća svetska kompanija za naftovode.
Drugi nezavisni izvor Eksilenova plus objavio da su najintenzivniji požari zabeleženi na prvom pristaništu terminala, a pogođeno je i drugo pristanište.
Pogođeni su i centri za nadzornu kontrolu i prikupljanje podataka, koji funkcionišu kao hardver za kompjutersku kontrolu lokacije.
- Naftni terminal Šesharis neće moći da nastavi isporuke zbog oštećene infrastrukture - izvestio je taj izvor.
Vlasti Novorosijska su saopštile da su ostaci drona pogodili stambenu zgradu u Južnom gradskom okrugu i da su službe za hitne slučajeve poslate na mesto napada.
Astra je javila da su požari prijavljeni i u drugom okrugu ovog grada na obali Crnog mora.
- Drugi gradovi u regionu, uključujući Anapu, Gelendžik i Soči, bili su u stanju visoke pripravnosti - kazao je Venijamin Kondratjev, guverner Krasnodarskog kraja, dodajući da je osam ljudi povređeno u Novorosijsku.
Ovaj grad je postao ključna baza za rusku Crnomorsku flotu nakon što je veliki deo brodova premešten tamo nakon uzastopnih ukrajinskih vazdušni udara na Krim, polustrvo koje je Moskva proglasila ruskom teritorijom nakon aneksije.
Luka Novorosijsk je takođe važan vojni i logistički centar za Rusiju.
Ukrajina redovno napada vojnu infrastrukturu duboko u Rusiji i ukrajinskim teritorijama pod kontrolom Kremlja u nastojanju da umanji kapacitete Moskve da nastavi rat protiv Ukrajine.
- Ukrajina je i 2. marta napala naftni terminal "Šesharis", oštetivši infrastrukturu u luci, kao i vojne brodove i sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) - rekao je izvor iz Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) za Kijev indipendent.
(Kurir.rs/The Kyiv Independent/Preveo i priredio: N. V.)