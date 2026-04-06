Slušaj vest

Ajub Falih Hasan al-Rubaje, poznatiji pod nadimkom Abu Azrael, prekaljeni komandant iračke šiitske milicije "Brigade Imama Alija", navodno je stigao u Teheran kako bi sa Revolucionarnom gardom koordinisao otpor mogućoj američkoj kopnenoj intervenciji.

Abu Azrael je rođen u Bagdadu 1978. godine, bio je predavač na univerzitetu i šampion u tekvondou, a proslavio se tokom borbi protiv Islamske države u Iraku.

On se prihvatio oružja i pre stvaranja Islamske države - kao pripadnik Mahdi armije, milicije šiitskog verskog poglavara Moktade al-Sadra, borio se protiv Amerikanaca nakon pada Sadama Huseina.

Sa dolaskom Islamske države Abu Azrael je postao zvezda među iračkim šiitima i simbol otpora džihadistima.

Učestvovao je u borbama za Mosul, koje se smatraju najtežom urbanom bitkom još od kraja Drugog svetskog rata.

2017. godine je snimljen kako se iživljava nad telima džihadista Islamske države, a kasnije je rekao da se molio za oproštaj zbog toga na insistiranje jednog starijeg i poštovanog imama iz Nadžafa.

Tokom rata u Gazi, Abu Azrael je tvrdio da je bio na granici između Izraela i Libana, i da je vrebao priliku da se infiltrira u Izrael.

Iako ga svi nazivaju "Anđelom smrti", Abu Azrael zapravo znači "otac Azraelov". Azrael se u Islamu smatra anđelom smrti, i njegov zadatak je da duše mrtvih prenosi u zagrobni svet.

Prema izveštajima starim više od 10 godina, Al-Rubaje ima petoro dece i živi običnim životom kada nije na frontu.

