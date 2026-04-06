Slušaj vest

Američka Nacionalna vazduhoplovna i svemirska administracija (NASA) saopštila je da je četvoro astronauta iz posade misije Artemis 2 otišlo dalje od Zemlje nego bilo koji čovek do sada.

BBC prenosi da su oni na putu ka najudaljenijoj stranci Meseca, a kasno večeras privremeno će ostati potpuno sami.

Iako se Zemlja sve više smanjivala dok su leteli ka Mesecu, oni su i dalje imali stalnu vezu sa kontrolom misije u Hjustonu u Teksasu.

Samo saznanje da ih neko čuje i da može da im uputi reči spokoja, bile su uteha za astronaute.

Ali ta veza će uskoro biti izgubljena.

Dok astronauti budu prolazili iza Meseca, 47 minuta posle ponoći po srednjeevropskom vremenu, upravo će Zemljin prirodni satelit blokirati radio i laserske signale koji omogućavaju komunikaciju astronauta i Zemlje.

Oko 40 minuta, četvoro astronauta će biti sami, svaki sa svojim mislima i osećanjima, putujući kroz tamu svemira.

Duboki trenutak samoće i tišine.

Viktor Glover, pilot misije Artemis 2, rekao je da se nada da će svet iskoristiti to vreme da se ujedini.

- Kada budemo iza Meseca, van kontakta sa svima, iskoristimo to kao priliku. Molite se, nadajte se, šaljite dobre misli i osećanja da ponovo stupimo u kontakt sa kontrolom - rekao je on za BBC uoči prošlonedeljnog početka misije koja bi trebalo da traje oko deset dana

1/9 Vidi galeriju Nastavak NASA lunarne misije Artemis 2, svemirska letelica Orion se sve više udaljava od Zemlje i približava Mesecu Foto: HOGP/Canadian Space Agency

Pre više od 50 godina, astronauti iz misija Apola su tokom poutovanja ka Mesecu takođe iskusili izolaciju zbog gubitka signala.

Verovatno niko više od Majkla Kolinsa iz Apola 11.

Dok su Nil Armstrong i Baz Oldrin 1969. pravili prve korake na površini Meseca, Kolins je bio sam u komandnom modulu, kružeći oko Meseca.

Dok je njegova letelica prolazila iza druge strane Meseca, kontakt sa parom na površini Meseca, kao i sa kontrolom misije u Hjustonu, nestao je na 48 minuta.

- Osećao sam se "zaista usamljeno" i "izolovano od bilo kakvog poznatog života - napisao je Kolins u memoarima „Nošenje vatre“ (Carrying the Fire) iz 1974. godine.

U kasnijim intervjuima, opisao je mir i spokoj koje je donela ta tišina, rekavši da mu je to omogućilo malo predaha od stalnih zahteva kontrole misije.

"Zdravo svete" i druge neverovatne fotografije

Posada misije Artemis 2 do sada je slala prve fotografije Zemlje, na kojima se vidi fascinantna planeta u svoj njenoj lepoti, kao i fotografije Meseca koji se vidi u daljini.

Na jednoj od slika, nazvanoj "Zdravo svete", vidi se ogromno plavetnilo Atlantskog okeana, uokvireno sjajem atmosfere dok Zemlja pomračuje Sunce.

Zemlja izgleda naopačke, sa zapadnom Saharom i Iberijskim poluostrvom vidljivim sa leve strane i istočnim delom Južne Amerike sa desne strane.

NASA je identifikovala svetlu planetu dole desno kao Veneru.

Izlazak iz Zemljine orbite

U petak 3. aprila posada Artemisa 2 dobila je zeleno svetlo da "stisne gas" i krene najdalje u istoriji čovečanstva.

Zvaničnica NASA Lori Glejz kazala je tada da je pet minuta i 55 sekundi rada motora, poznato kao translunarna injekcija (TLI), proteklo "besprekorno"

TLI je pokrenuo letelicu na putovanje za koje se očekuje da će posadu odvesti dalje od Zemlje nego bilo koga do sada - više od 7.600 kilometara iza Meseca - pre nego što ih gravitacija vrati nazad.

1/5 Vidi galeriju Posada misije Artemis 2 u svemirskoj letelici Orion napustila Zemljinu orbitu i otisnula se ka Mesecu Foto: HOGP/NASA, Jessica Meir/NASA

NASA procenjuje da bi ovo moglo da premaši rekord koji je postavio Apolo 13 iz 1970. godine, u zavisnosti od vremena i putanje.

- Uzbuđena sam što mogu da objavim da su ljudi, prvi put od Apola 17 1972. godine, napustili Zemljinu orbitu - dodala je ona.

U prenosu uživo iz svemirske letelice straonaut Džeremi Hansen je podelio ushićenje sa svetom.

- Čovečanstvo je još jednom pokazalo za šta su ljudi sve sposobni - rekao je kosmonaut koji leti ka Mesecu, a da nije državljanin SAD.

Ako nešto ozbiljno krene po zlu, kontrolori sa Zemlje mogu da učine nešto nalik ručnoj kočnici u automobilima i vrate posadu na Zemlju.

U slučaju nužde, polukružni okret je najbrži put kući u prvih 36 sati posle TLI.

- Obavili smo stotine hiljada (simulacija) kako bismo bili sigurni da ćemo biti u mogućnosti da posadu bezbedno vratimo kući - rekao je pre lansiranja Hauard Hu, menadžer programa Orion, što je naziv letelice u kojoj su astronauti.

1/9 Vidi galeriju Mesec let na Mesec NASA Foto: Nasa, Chris O'Meara/AP, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA

Na brifingu posle uspešnog paljenja motora, on je bio nasmejan.

- Kakvi sjajni dani - rekao je novinarima.

Četvoročlana posada neće sleteti na Mesec, već ima zadatak, između ostalog, da pošalje podatke i fotografije sa putovanja kako bi se proširilo znanje o onome što je "tamo daleko".

Misija Artemis 2 je prvi korak u američkom lunarnom programu čiji je cilj da ljudska posada sleti na površinu Meseca 2028, u okviru planirane misije Artemis 4.

Letelica Orion će sada odvesti astronaute približno 406.000 kilometara od Zemlje, što bi trebalo da bude najdalje putovanje ljudi svih vremena.

1/11 Vidi galeriju NASA misija Artemis 2 ka Mesecu Foto: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris O'Meara/AP, John Raoux/AP

Prethodni rekord - 330.000 kilometara - držala je posada misije Apolo 13 iz 1970. godine.

Ali, tada je bilo tehničkih problema nakon što je eksplodirao rezervoar sa kiseonikom, a astronauti nisu mogli da završe planirano sletanje na Mesec.

NASA je 2022. lansirala prvu bespilotnu misiju Artemis, poslavši letelicu Orion na sličnu rutu oko Meseca i nazad.

"Guma za otpušivanje toaleta - najvažnije što smo poneli"

Tokom prenosa uživo iz letelice Orion, Zemlja se polako smanjivala, dok se kapsula kretala sve dalje u svemir.

Dok je letelica još kružila oko naše planete, odnosno bila u Zemljinoj orbiti, proveravani su Orionovi motori, navigacioni i sistemi za održavanje života.

Konačno je dato odobrenje i paljenje motora je moglo da počne - poslednji, veliki potez misije ka Mesecu.

U prenosu uživo iz svemira, komandant Rid Vajzmen bio je ushićen pogledom na Zemlju.

- Spektakularno. Čitava planeta je bila vidljiva od jednog pola do drugog. Mogli smo da vidimo Afriku, Evropu, a ako pažljivo gledate, mogla se čak videti i polarna svetlost. Vrhunac je bio kada je posada videla celu Zemlju. Bio je to zaista nezaboravan trenutak zbog koga smo svi zastali i ućutali na trenutak - kazao je on.

1/6 Vidi galeriju Mesec lansiranje na Mesec NASA Foto: Printskrin Youtube, Nasa

A kako izgleda život unutar letelice?

Vajzmen je kazao da je spavanje u svemiru "komično, ali udobnije nego što biste pomislili".

On se našalio da Kristina Koh, jedina žena u posadi, spava kao "slepi miš“, okrenuta naopačke u bezstežinskom stanju.

A za ovu inženjerku i fizičarku najvažniji deo opreme koju su poneli u svemir do sada je bila - guma za otpušivanje toaleta.

Kaže da joj je to najviše pomoglo, jer je bila zauzeta rešavanjem početnih problema sa toaletom letelice Orion.

- Rešeno je, ponosna sam što mogu da kažem da sam svemirska vodoinstalaterka - rekla je zadovoljno ona.

Posada Oriona se požalila Kontroli misije u Hjustonu i da je temperatura u kabini preniska.

- Zaista je hladno u kabini. Možete li malo da pojačate grejanje ili malo smanjite duvanje ventilatora? - upitala je Koh kontrolu misije.

Astronauti su kasnije potvrdili da je i ovaj problem rešen.

Kako Orion prodire u duboki svemir, pogledi kroz njegove prozore postajaće sve inspirativniji: Zemlja će se smanjivati do veličine malog plavo-belog klikera, dok će Mesec rasti od svetlog diska u svet prekriven kraterima.