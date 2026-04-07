Izvršna direktorka i poslovna žena Kejsi Grel (41) poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći tokom porodičnog odmora u Nikaragvi, u kojoj je teško povređen i njen jedanaestogodišnji sin.

Nesreća se dogodila 23. marta u mestu Tola, kada se turistički autobus, u kojem se nalazilo oko 30 putnika, među kojima i deca, prevrnuo nakon što je, kako se pretpostavlja, izgubio kontrolu dok se kretao nizbrdo u okviru odmarališta Rančo Santana.

Foto: Gofundme

Grelova, majka troje dece i suosnivačica konsultantske marketinške firme Aux Insights sa sedištem u Sent Luisu (Misuri), zadobila je teške povrede i preminula na putu do bolnice. Prema navodima, zadobila je ozbiljne povrede glave i prelom lobanje. Njen najstariji sin, Džulijan (11), teško je povređen i helikopterom je prebačen u Sjedinjene Američke Države. Porodica je saopštila da je zadobio traumu glave, prelome lobanje i kičme, kao i kolaps pluća.

Tragičnu vest potvrdio je njen brat Endi Džojs, koji se od nje oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama, opisujući je kao jednu od najbriljantnijih, najmotivisanijih i najnesebičnijih osoba koje je poznavao. Grelova je iza sebe ostavila supruga Dejva i troje dece - Džulijana (11), Kita (9) i Desa (6).

U međuvremenu, pokrenuta je GoFundMe kampanja za pomoć porodici, koja je prikupila više od 302.000 dolara, čime je premašen početni cilj od 250.000 dolara. Okolnosti nesreće i dalje istražuje nacionalna policija Nikaragve.

Grelova je tokom karijere ostvarila značajan uspeh u poslovnom svetu. U intervjuu za podkast 2025. godine istakla je da je njena kompanija Aux Insights za manje od dve godine premašila godišnji prihod od 10 miliona dolara, i to bez spoljnog finansiranja.

Pre osnivanja kompanije, radila je u oblasti rizičnog kapitala i korporativnih akvizicija, uključujući i poziciju izvršne direktorke u kompaniji Gateway Media. Karijeru je započela kao televizijska reporterka, a kasnije se, nakon sticanja MBA diplome na Univerzitetu Vašington u Sent Luisu, okrenula finansijama i preduzetništvu.