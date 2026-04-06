"NASTAVIĆEMO DA IH LOVIMO JEDNOG PO JEDNOG" Izraelski ministar odbrane o ubistvu šefa obaveštajaca Revolucionarne garde: Bio je jedan od trojice glavnih (FOTO)
Izraelski ministar obrane Izrael Kac oglasio se nakon što je Iran potvrdio smrt Sejeda Madžida Hademija, šefa obaveštajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC)
- Revolucionarna garda puca na civile, a mi uklanjamo vođe terorista - poručio je Kac i dodao da je Hadami bio "jedan od trojice glavnih u IRGC" i da je bio "direktno odgovoran" za smrt izraelskih civila.
On je naveo da iransko vođstvo "živi s osećajem da su progonjeni".
- Nastavićemo da ih lovimo jednog po jednog - kazao je ministar odbrane Izraela.
Kac je rekao i da je njegova zemlja već ozbiljno oštetila industriju čelika i petrohemijskih proizvoda Irana i da će "nastaviti da razara iransku nacionalnu infrastrukturu".
Iranska državna novinska agencija Fars objavila je jutros saopštenje IRGC da je general-major Hademi ubijen "u zoru" u američko-izraelskim napadima.
- Vreme njegove sahrane biće objavljeno naknadno - piše u saopštenju, prenosi Skaj njuz.