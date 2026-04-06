Izraelski ministar obrane Izrael Kac oglasio se nakon što je Iran potvrdio smrt Sejeda Madžida Hademija, šefa obaveštajne službe Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC)

- Revolucionarna garda puca na civile, a mi uklanjamo vođe terorista - poručio je Kac i dodao da je Hadami bio "jedan od trojice glavnih u IRGC" i da je bio "direktno odgovoran" za smrt izraelskih civila.

On je naveo da iransko vođstvo "živi s osećajem da su progonjeni".

- Nastavićemo da ih lovimo jednog po jednog - kazao je ministar odbrane Izraela.

Izrael Kac Foto: Ahmad GHARABLI / AFP / Profimedia

Kac je rekao i da je njegova zemlja već ozbiljno oštetila industriju čelika i petrohemijskih proizvoda Irana i da će "nastaviti da razara iransku nacionalnu infrastrukturu".

Iranska državna novinska agencija Fars objavila je jutros saopštenje IRGC da je general-major Hademi ubijen "u zoru" u američko-izraelskim napadima.