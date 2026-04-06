Beloruski predsednik je to rekao danas, na sastanku sa generalnim sekretarom Organizacije Ugovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) Talatbekom Masadikovom.

Aleksandar Lukašenko je rekao da se svet suočava sa raznim problemima, uključujući i nivo naoružanja u pojedinim zemljama, i poručio da sva sporna pitanja moraju početi da se rešavaju, prenosi beloruska novinska agencija BelTA.

- Nejasno je u kom pravcu će se svet razvijati i kako će biti strukturirani međunarodni odnosi, ali pozicija SAD i Zapada je potpuno razotkrivena. Tramp je ogolio ovu situaciju i sada razumemo u kakvom su položaju ljudska prava i gde je nestala demokratija. Moramo izvući odgovarajuće zaključke iz onoga što se dogodilo, posebno u vezi sa Iranom - naglasio je predsednik Belorusije.

Lukašenko je rekao da je najopasnija stvar za SAD to što su Amerikanci pokazali svoju ranjivost i što i sami shvataju da nikada neće moći da pobede Kinu, svog globalnog rivala.

- Nikada. I to pokazuje situacija u Iranu - rekao je beloruski predsednik i naglasio da je vreme da se okonča sukob u Iranu.

Ne propustitePlaneta"NASTAVIĆEMO DA IH LOVIMO JEDNOG PO JEDNOG" Izraelski ministar odbrane o ubistvu šefa obaveštajaca Revolucionarne garde: Bio je jedan od trojice glavnih (FOTO)
Untitled-1-Recovered.jpg
Planeta"ANĐEO SMRTI" STIGAO U TEHERAN? Kako je univerzitetski profesor i sportski šampion postao SIMBOL OTPORA Amerikancima i Islamskoj državi (VIDEO)
Abu Azrael
PlanetaUKRAJINCI UDARILI NA NAJVEĆU SVETSKU KOMPANIJU ZA NAFTOVODE! Paklena noć na jugu Rusije u luci gde su smešteni ostaci Crnomorske flote povučene sa Krima (VIDEO)
Novorosijsk Rusija napad.jpg
PlanetaAMERIKA, IRAN I POSREDNICI PREGOVARAJU O 45-DNEVNOM PRIMIRJU! Aksios saznaje da bi trajalo u dve faze, uz mogućnost produženja (FOTO)
Iran.jpg