Iranska raketa je pogodila grad Petah Tikvu rano jutros.

Na snimku se vidi žena koja izlazi iz automobila oko sedam sati ujutru po lokalnom vremenu.

Ona je gledala u telefon, ali je u jednom trenutku pogledala u nebo, i manje od sekunde pre udara rakete vidi se kako reaguje na približavanje projektila.

Žena je od udara rakete bačena na zemlju, dok se iza nje uzdigao veliki oblak dima i prašine.

Nekako je uspela da preživi napad i otišla je spotičući se.

Lokalni mediji su izvestili da je žena preživela napad, ali je teško povređena.

Vatrogasci u gradu i dalje gase požare na zapaljenim automobilima i nastavljaju potragu kako bi se uverili da nema ljudi zarobljenih u ruševinama.