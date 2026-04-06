ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK UDARA IRANSKE RAKETE: Žena izlazi iz auta, gleda u nebo - u tom trenutku počinje PAKAO! Srušila se u SEKUNDI, horor scene u Izraelu (VIDEO)
Iranska raketa je pogodila grad Petah Tikvu rano jutros.
Na snimku se vidi žena koja izlazi iz automobila oko sedam sati ujutru po lokalnom vremenu.
Ona je gledala u telefon, ali je u jednom trenutku pogledala u nebo, i manje od sekunde pre udara rakete vidi se kako reaguje na približavanje projektila.
Žena je od udara rakete bačena na zemlju, dok se iza nje uzdigao veliki oblak dima i prašine.
Nekako je uspela da preživi napad i otišla je spotičući se.
Lokalni mediji su izvestili da je žena preživela napad, ali je teško povređena.
Vatrogasci u gradu i dalje gase požare na zapaljenim automobilima i nastavljaju potragu kako bi se uverili da nema ljudi zarobljenih u ruševinama.
Istovremeno, u Tel Avivu, tokom iranskog napada muškarac je lakše povređen šrapnelom.