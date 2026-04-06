Nesreća se dogodila u blizini grada Fort Vort oko 1 sat ujutru u nedelju po lokalnom vremenu, javlja NBC News.

Kamion je prevozio oko 34.000 litara benzina, koji je počeo da curi nakon što je cisterna skrenula sa puta u blizini benzinske pumpe, a požar su pokrenuli dalekovodi koje je vozilo oborilo, prema rečima portparola vatrogasne službe.

- Vozač tegljača sa prikolicom je činio sve što je mogao da spreči prosipanje benzina na parking benzinske pumpe kada je izbio plamen - rekao je portparol.

On je prevezen u bolnicu zbog opekotina i u kritičnom je stanju.

Vatrogasne ekipe su nakon višesatne intervencije ugasile požar, navodi američka televizija.

