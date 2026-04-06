Vozač cisterne sa benzinom hospitalizovan je sa teškim opekotinama u Teksasu nakon što se cisterna sudarila sa drugim vozilom, oborila dalekovode i zapalila se.
Drama u Teksasu
ZAPALILA SE CISTERNA SA 36.000 LITARA BENZINA, POGLEDAJTE SNIMAK HORORA: Posle sudara oborio dalekovod, usledio PAKAO! Vozač završio sa stravičnim opekotinama
Slušaj vest
Nesreća se dogodila u blizini grada Fort Vort oko 1 sat ujutru u nedelju po lokalnom vremenu, javlja NBC News.
Kamion je prevozio oko 34.000 litara benzina, koji je počeo da curi nakon što je cisterna skrenula sa puta u blizini benzinske pumpe, a požar su pokrenuli dalekovodi koje je vozilo oborilo, prema rečima portparola vatrogasne službe.
- Vozač tegljača sa prikolicom je činio sve što je mogao da spreči prosipanje benzina na parking benzinske pumpe kada je izbio plamen - rekao je portparol.
On je prevezen u bolnicu zbog opekotina i u kritičnom je stanju.
Vatrogasne ekipe su nakon višesatne intervencije ugasile požar, navodi američka televizija.
Reaguj
Komentariši