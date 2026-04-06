Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je izveo vazdušne udare ka američkom ratnom brodu, tvrdeći da je primorao plovilo na povlačenje.

U saopštenju IRGC, koje je objavila državna novinska agencija Fars, navodi se da je nosač helikoptera LHA-7 i amfibijski desantni brod "USS Tripoli" napadnut "munjevito brzim iranskim raketama".

- Napad je primorao plovilo da se povuče duboko u južni Indijski okean - dodaje se u saopštenju.

Skaj njuz navodi da nije navedeno vreme niti lokacija ovog napada.

Američki jurišni desantni brod "USS Tripoli" Foto: Aaron Favila/AP

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila da je "USS Tripoli", s oko 3.500 ljudi, kao i transportnim i jurišnim borbenim avionima, stigao u region 27. marta.

SAD još uvek nisu odgovorile na tvrdnju Irana o napadu.

Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

"USS Tripoli" je sredinom prošlog meseca krenuo ka Bliskom istoku, prevozeći 31. ekspedicionu jedinicu marinaca (MEU), čija je baza na ostrvu Okinava u Japanu.

Iransko oružje Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH, AP/Vahid Salemi

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

