IRAN TVRDI DA JE RAKETIRAO USS TRIPOLI PUN MARINACA I PRIMORAO GA NA POVLAČENJE Revolucionarna garda objavila da je napad izveden "munjevito brzim" projektilima
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je izveo vazdušne udare ka američkom ratnom brodu, tvrdeći da je primorao plovilo na povlačenje.
U saopštenju IRGC, koje je objavila državna novinska agencija Fars, navodi se da je nosač helikoptera LHA-7 i amfibijski desantni brod "USS Tripoli" napadnut "munjevito brzim iranskim raketama".
- Napad je primorao plovilo da se povuče duboko u južni Indijski okean - dodaje se u saopštenju.
Skaj njuz navodi da nije navedeno vreme niti lokacija ovog napada.
Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila da je "USS Tripoli", s oko 3.500 ljudi, kao i transportnim i jurišnim borbenim avionima, stigao u region 27. marta.
"USS Tripoli" je sredinom prošlog meseca krenuo ka Bliskom istoku, prevozeći 31. ekspedicionu jedinicu marinaca (MEU), čija je baza na ostrvu Okinava u Japanu.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)