Rojters u svojoj analizi piše da su se američki komandosi infiltrirali duboko u Iran, i uspeli da se popnu na greben visok 2100 metara kako bi izvukli američkog vazduhoplovca. On je potom prebačen na tajnu lokaciju odakle je trebalo da bude evakuisan.

Onda je sve stalo.

Dva aviona MC-130, koji su transportovali oko 100 pripadnika specijalnih snaga na teren južno od Teherana, pretrpela su kvar i nisu mogla da polete, rekao je američki zvaničnik za Rojters, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Odjednom, elitni komandosi su ostali zaglavljeni iza neprijateljskih linija.

Njihovi komandanti su doneli visokorizičnu odluku, naređujući dodatnim avionima da lete u Iran kako bi izvukli grupu u talasima - odluka zbog koje su komandosi morali nekoliko sati da čekaju.

- Ako je postojao za*eban trenutak, to je bio taj - rekao je zvaničnik, koji kaže da je katastrofa izbegnuta zahvaljujući brzom donošenju odluka.

Kockanje je uspelo. Spasilačke snage su izvučene u fazama, a američke trupe su uništile onesposobljene MC-130 i četiri dodatna helikoptera u Iranu, umesto da rizikuju da ostave osetljivu opremu.

Uspešno izvlačenje okončalo je jednu od najopasnijih epizoda petonedeljnog sukoba, sprečivši ono što je moglo biti katastrofalan gubitak američkih života i ublaživši krizu za predsednika Donalda Trampa, koji razmatra da li da eskalira rat koji je već odneo hiljade života.

Spaseni američki specijalista za naoružanje bio je drugi od dva člana posade borbenog aviona F-15E Strajk Igl koji je oboren.

Američki zvaničnik je rekao da je avion leteo iznad provincije Isfahan kada je oboren i da su se dva pilota katapultirala odvojeno. Pilot je spašen, dok je drugi vazduhoplovac, specijalista za naoružanje, ostao u Iranu.

Američke avijacijske posade su obučene za tehnike preživljavanja, izbegavanja, otpora i bekstva (SERE) u slučaju obaranja iza neprijateljskih linija, ali malo njih tečno govori persijski i suočavaju se sa opasnošću da budu otkriveni.

Američki izvor upoznat sa nekim operativnim detaljima rekao je da je američki oficir, za koga je Tramp rekao da ima čin pukovnika, uganuo skočni zglob i sakrio se u pećinu na vrhu brda.

Zvaničnik je rekao da je pilot kasnije uspostavio kontakt sa američkom vojskom i identifikovao se - ključni korak kako bi se osiguralo da spasilačke snage ne upadaju u zamku.

CIA je vodila kampanju dezinformacija, nadajući se da će zbuniti Teheran podmetanjem informacija da su američke snage već locirale nestalog pilota i da ga premeštaju pre nego što je operacija izvršena, rekao je visoki zvaničnik Trampove administracije.

Međutim, američka vojska je preduzela dodatne korake, vršeći elektronsko ometanje i bombardujući ključne puteve oko lokacije kako bi sprečila iranske snage da se približe, rekao je američki izvor upoznat sa planiranjem.

Izvor je rekao Rojtersu da su avioni koji su na kraju poslati da izvuku pilota i spasilačke snage bili mnogo manji turboelisni avioni, sposobni da slete na male aerodrome i relativno su laki.

Kada je misija završena, Tramp je trijumfovao.