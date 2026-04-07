Grčka je sa Izraelom sklopila sporazum o kupovini preciznih raketno-artiljerijskih sistema PULS, vrednih oko 655 miliona evra, prenosi Tajms of Izrael.

Ministri odbrane ovih zemalja potisali su sporazum na svečanoj ceremoniji u Atini. Sistem PULS, koji proizvodi izraelska kompanija Elbit, ima domet do 300 km i služiće u zaštiti severoistočne granice Grčke sa Turskom i grčkih ostrva u Egejskom moru, naveli su izraelski vojni zvaničnici.

Sporazum obuhvata i proizvodnju komponenata u Grčkoj.

Prema Ministarstvu odbrane Izraela, sporazum će biti sproveden u roku od četiri godine, nakon čega počinje režim podrške i održavanja, koji će trajati deset godina. Poslednjih godina, dve zemlje sprovele su nekoliko zajedničkih vojnih vežbi, upravljaju centrom za obuku vazduhoplovnih snaga na jugu Grčke, i imaju jake diplomatske i ekonomske veze, navodi Tajms of Izrael.

Grčka je saopštila da će do 2036. godine potrošiti oko 28 milijardi evra na modernizaciju oružanih snaga, i trenutno sa Izraelom vodi pregovore o razvoju "kupole" za protivvazdušnu i raketnu odbranu.