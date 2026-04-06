Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei izjavio je danas da je američka operacija spasavanja pilota mogla da posluži kao paravan za krađu obogaćenog uranijuma, navodeći mnoge nejasnoće u toj operaciji, preneo je pariski list Mond.

Predsednik SAD Donald Tramp u nedelju je rekao da je drugi pilot aviona koji se srušio dva dana ranije u Iranu, a za koji Teheran tvrdi da ga je oborio, spasen u smeloj vojnoj operaciji. Iranska vojska tvrdi da je osujetila tu operaciju, ali nije eksplicitno demantovala spasavanje pilota.

"Mnogo nejasnoća oko operacije"

Portparol iranske diplomatije je danas rekao da je oko operacije bilo mnogo nejasnoća.

Područje gde je prijavljeno prisustvo američkog pilota, u provincijama Kohgilujeh i Bojer-Ahmad, veoma je daleko od područja gde su Amerikanci pokušali da slete ili gde su nameravali da rasporede svoje snage u centralnom delu Irana, rekao je Bagaei novinarima.

Prema njegovim rečima, apsolutno ne treba isključiti mogućnost da je ta operacija bila obmana usmerena na krađu obogaćenog uranijuma, s obzirom na to da se u centralnom Iranu nalazi postrojenje za preradu uranijuma u provinciji Jazd.

"Operacija je bila katastrofa za Vašington"

Bagaei je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.

Prema navodima vojske, avioni su bili pogođeni, što ih je primoralo da izvrše hitno sletanje u provinciji Isfahan u centralnom delu Irana.

Dva aviona koja je trebalo da prevezu pilota i njegove spasioce na sigurno bila su zaglavljena u udaljenoj bazi u Iranu i morala su da budu uništena kako bi se sprečilo da padnu u ruke iranskih snaga, preneli su američki mediji, dodajući da su američke snage potom koristile još tri transportna aviona. Tramp je posle operacije rekao da nijedan Amerikanac u njoj nije poginuo.