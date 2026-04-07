Nedavni ukrajinski napadi dronova usmereni na glavne ruske naftne terminale u Baltičkom moru (Ust-Luga i Primorsk) koštali su ruske izvoznike energije približno 970 miliona dolara (842 miliona evra) izgubljenih prihoda tokom nedelje od 23. do 29. marta, preneo je britanski list Fajnenšel tajms pozivajući se na procene stručnjaka.

Primorsk i Ust-Luga čine više od 40 odsto kapaciteta ruskog izvoza sirove nafte morskim putem, prema britanskom listu.

"Samo u Primorsku, napadi su uništili naftu vrednu 200 miliona dolara", dodao je Fajnenšel tajms, citirajući neimenovanog zapadnog bezbednosnog zvaničnika.

"Napadi ometaju sposobnost Rusije da iskoristi rast cena nafte"

Ti napadi "ometaju sposobnost Rusije da iskoristi rast cena sirove nafte, podstaknut ratom na Bliskom istoku", ocenio je Fajnenšel tajms, dodajući da ukrajinski napadi "ističu slabosti u ruskoj odbrani od dronova".

Prema rečima Vladimira Nikitina, analitičara sirove nafte u kompaniji "Seal AI", koga je citirao FT, utovar bi mogao da se nastavi u roku od nekoliko dana, ali ne u potpunosti, jer bi izgoreli rezervoari mogli da zahtevaju nekoliko meseci rekonstrukcije bez uticaja na izvoz.

Nikitin je dodao da bi popravke prerađivačkih linija na terminalu Ust-Luga kompanije Novatek mogle da traju više od mesec dana.