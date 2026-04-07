Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je danas da Kremlj nema pouzdana saznanja o mogućem dolasku američkih izaslanika u Kijev nakon Uskrsa, kako je najavljeno iz Ukrajine, i potvrdio da su mirovni pregovori o Ukrajini trenutno u prekidu.Mirovni pregovori o ratu u Ukrajini zastali su nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, 28. februara.

Šef kabineta ukrajinskog predsednika Kirilo Budanov je pre dva dana rekao da bi američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner mogli da posete Kijev ubrzo posle Uskrsa 12. aprila.

Stiv Vitkof u razgovoru sa Vladimirom Putinom Foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

"Ne, nije nam pouzdano poznato da se to planira," rekao je Peskov, prenela je agencija TASS.

On je dodao da su "trenutno pregovori u Ukrajini na pauzi" navodeći da je teško okupiti se u trilateralnom formatu.

"Što se tiče pregovaračkog procesa: da, on je trenutno na pauzi. Amerikanci imaju mnogo drugog posla, jasno je kakvog. U tom smislu je sada teško okupiti se u trilateralnom formatu", rekao je Peskov.

On je rekao da Rusija i Ukrajina odvojeno nastavljaju kontakte sa SAD i razmenjuju mišljenja s njima preko svojih kanala.

