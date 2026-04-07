KREMLJ: AMERIKANCI IMAJU MNOGO POSLA, JASNO JE KAKVOG! "Nismo upoznati sa mogućim dolaskom američkih izaslanika u Kijev"
Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je danas da Kremlj nema pouzdana saznanja o mogućem dolasku američkih izaslanika u Kijev nakon Uskrsa, kako je najavljeno iz Ukrajine, i potvrdio da su mirovni pregovori o Ukrajini trenutno u prekidu.Mirovni pregovori o ratu u Ukrajini zastali su nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku, 28. februara.
Šef kabineta ukrajinskog predsednika Kirilo Budanov je pre dva dana rekao da bi američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner mogli da posete Kijev ubrzo posle Uskrsa 12. aprila.
"Ne, nije nam pouzdano poznato da se to planira," rekao je Peskov, prenela je agencija TASS.
On je dodao da su "trenutno pregovori u Ukrajini na pauzi" navodeći da je teško okupiti se u trilateralnom formatu.
"Što se tiče pregovaračkog procesa: da, on je trenutno na pauzi. Amerikanci imaju mnogo drugog posla, jasno je kakvog. U tom smislu je sada teško okupiti se u trilateralnom formatu", rekao je Peskov.
On je rekao da Rusija i Ukrajina odvojeno nastavljaju kontakte sa SAD i razmenjuju mišljenja s njima preko svojih kanala.
(Kurir.rs/Beta)