Slušaj vest

U opštini Fatih u Istanbulu dogodio se dramatičan incident kada je nepoznati muškarac iznenada zgrabio nož za meso iz jedne priobalne trafike i naneo sebi teške povrede prerezavši grkljan.

Incident se odigrao oko 12.30 časova na pristaništu Sirkedži, gde je čovek, iz još nepoznatih razloga, počeo da viče pre nego što je upotrebio oružje.

Svedoci događaja su odmah obavestili policiju i hitnu pomoć, koja je teško povređenom muškarcu pružila prvu pomoć na licu mesta pre nego što je prebačen u bolnicu.

Ahmet Akdeniz, koji se u tom trenutku nalazio za svojom tezgom sa kestenjem, ispričao je da je video čoveka kako uzima nož, ubada se i hoda dok je krv šikljala na sve strane. Prema njegovim rečima, čovek je skinuo majicu i počeo da viče kako je on "Mehdi" (u islamskom verovanju figura spasitelja, odnosno prorok koji će se pojaviti pred kraj sveta da donese pravdu i pobedi zlo) i kako želi da nastupi sudnji dan, nakon čega je legao na stene pored obale i izgubio svest usled velikog gubitka krvi.

Halis Jatkin, koji je u blizini pecao ribu, pohvalio je reakciju policije rekavši da su službenici bili veoma strpljivi i da su intervenisali na razuman način uprkos agresivnosti čoveka koji je pokušao i fizički da ih napadne.