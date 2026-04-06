Bušer je domaćin velike pomorske baze, baze ratnog vazduhoplovstva, sistema protivvazdušne odbrane, kao i podzemnih skladišta za rakete i udarne dronove.
RAZARANJA
OVAKO JE IZRAEL UNIŠTIO JEDNU OD NAJVAŽNIJIH IRANSKIH POMORSKIH VAZA! Ovde su bila skladišta raketa i udarnih dronova (VIDEO)
Slušaj vest
Izraelsko ratno vazduhoplovstvo izvelo je napade u kojima je uništena najveća pomorska baza Irana u Bušeru.
Napadi su izvedeni u ponedeljak.
Bušer je domaćin velike pomorske baze, baze ratnog vazduhoplovstva, sistema protivvazdušne odbrane, kao i podzemnih skladišta za rakete i udarne dronove.
Međutim, Iran ima više velikih i značajnih pomorskih baza. Bandar Abas – glavna baza u Ormuskom moreuzu, često se smatra najvažnijom.
Čabahar – važna baza na Indijskom okeanu, a tu su i baze Iranske revolucionarne garde duž obale Persijskog zaliva.
(Kurir.rs/Višegrad24/P.V.)
Reaguj
1