Slušaj vest

Tajvan će preusmeriti svoje brodove za transport sirove nafte na saudijske luke u Crvenom moru, saopštila je tajvanska vlada, nastojeći da izbegne transport kroz Ormuski moreuz, zbog rata na Bliskom istoku.

"Radimo na prilagođavanju pomorskih ruta kako bi teret krenuo preko Crvenog mora, ili da koristimo kupovinu u gotovini da nadoknadimo razliku", rekao je novinarima zamenik generalnog direktora Uprave za industrijski razvoj pri Ministarstvu ekonomskih poslova Cu Ju Hsin.

Od tog prilagođavanja, oko 46 odsto će se obavljati preusmeravanjem preko Crvenog mora, a 54 odsto kupovinom u gotovini, rekao je Cu, misleći na kupovinu nafte poremećenu sukobom.

"Zahvaljujući ovim naporima, naša strateška rezerva je trenutno dovoljna za više od 140 dana", dodao je Cu naglašavajući da je vlada uverena da poseduje zalihe tečnog prirodnog gasa (TPG) do kraja juna.