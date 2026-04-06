Američki predsednik se obraća novinarima u Beloj kući, a na pitanje šta bi poručio Amerikancima koji se protive ratu, Tramp je odgovorio da su oni "glupi".

"To je zato što se u ovom ratu radi o jednoj stvari, a to je da Iran ne može da ima nuklearno oružje", izjavio je on.

"Brišemo ih sa lica zemlje. Mrzim što to radim, ali radim"

Tramp je izjavio da Sjedinjene Američke Države brišu Iran sa lica zemlje.

"I mrzim što to radim, ali mi ga brišemo", rekao je on novinarima.

"Neće imati mostove, neće imati elektrane. Neće imati ništa. Neću ići dalje jer postoje i druge stvari koje su gore od tih", dodao je američki predsednik.

"Da je do mene, uzeo bih im svu naftu i zaradio mnogo novca!"

Nastavio je u istom ritmu:

"Nafta je tu da se uzme, ne mogu ništa da urade povodom toga", rekao je Tramp o ogromnim iranskim rezervama nafte.

"Nažalost, američki narod bi voleo da vidi naš povratak kući. Da je do mene, uzeo bih naftu, zadržao bih naftu i zaradio bih mnogo novca", izjavio je on.

"Uznemiran sam što je oružje koje smo poslali demonstrantima završilo kod nekoga drugoga"

Američki predsednik je ponovio da je njegova administracija poslala oružje u pokušaju da pomogne iranskim demonstrantima koji su ranije ove godine učestvovali u masovnim antivladinim protestima.

"To je trebalo da ode narodu kako bi mogli da uzvrate tim siledžijama", rekao je Tramp. "Znate li šta se desilo? Ljudi kojima su poslali oružje su ga zadržali jer su rekli: 'Kakav lep pištolj, mislim da ću ga zadržati'. Tako da sam veoma uznemiren zbog određene grupe ljudi i oni će za to platiti visoku cenu, dodao je on.

Tramp nije precizirao na koju grupu ljudi se to odnosilo, ali juče je otvoreno rekao da su to bili Kurdi.

"Imamo mnogo alternativa"

Američki predsednik kaže da ima mnogo alternativa dok se rat odugovlači.

Mogli bismo da odemo odmah i trebalo bi im 15 godina da obnove ono što su imali. Mogli bismo da odemo odmah, ali želim da ovo završim do kraja, rekao je on, pre nego što je još jednom ponovio da Iran ne može da ima nuklearno oružje.

Iran je više puta demantovao da teži nuklearnom oružju, uprkos ponovljenim tvrdnjama Trampa i drugih visokih američkih zvaničnika.

Tramp odgovorio na iranski predlog: Nije dovoljan, nije dobar!

Tramp kaže da je rok u utorak uveče 20.00 po istočnom američkom vremenu (sreda 2.00 po srednjeevropskom) konačan i da iranski predlog nije dovoljan. Američki predsednik je više puta postavljao, a zatim i pomerao rokove Iranu da odgovori na njegove zahteve za okončanje rata, ali sada poručuje da je rok u utorak za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza poslednji.

Tramp je takođe izjavio da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba značajan, ali nedovoljan. Izeli su predlog, i to je značajan predlog.

"To je značajan korak, ali nije dovoljno dobar", rekao je Tramp.

"Rat bi mogao da se završi veoma brzo ako urade ono što moraju. Moraju da urade određene stvari. Oni to znaju, mislim da su pregovarali u dobroj veri", dodao je on.

"Piloti se dobro oporavljaju"

Izjavio je da se dvojica pilota čiji je borbeni avion srušen iznad Irana vrlo dobro oporavljaju.

"On je stvarno dobro", rekao je Tramp o pilotu koji se više od jednog dana skrivao u Iranu pre nego što je spasen u rizičnoj operaciji.

Drugi član posade spasen je ubrzo nakon pada aviona.

"Obojica se vrlo dobro oporavljaju, obojica su bili povređeni i sada su dobro".

"Iranci žele da čuju bombe, jer žele da budu slobodni!"

On veruje da bi se iranski narod suprotstavio režimu kada bi imao pristup oružju. Iranski narod će se pobuniti čim bude siguran da neće biti ubijen i čim bude mogao doći do oružja, rekao je Tramp novinarima na marginama vaskršnjeg događaja u Beloj kući.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, Iran ne bi izdržao ni dve sekunde kada bi građani bili naoružani. Tramp je utvrdio i da iranski građani žele da čuju bombe jer žele da budu slobodni.

"Borimo se za njih, borimo se za njihovu budućnost, i mogu vam reći, to mi je jasno rečeno – vreme kada su Iranci najnezadovoljniji je kada bombardovanje prestane", rekao je on. Američki predsednik ponovio je da želi što brži završetak sukoba i poručio da želi to da završi.

"Psovao sam da bih naglasio poruku!"

Takođe, rekao je da je u svojoj vaskršnjoj objavi na društvenoj mreži Trut sošal koristio psovke kako bi naglasio poruku. Tramp je na Vaskrs napisao da će utorak biti dan elektrana i mostova, sve u jednom, u Iranu, i zapretio Teheranu da otvori Ormuski moreuz.

Na pitanje novinara tokom današnjeg vaskršnjeg događaja u Beloj kući zašto je koristio vulgaran rečnik, Tramp je odgovorio da je to uradio samo da bi naglasio poentu i dodao da misli da su to već čuli.

"Ovo je trebalo da urade Obama, Klinton, oba Buša"

Na pitanje šta poručuje onima koji kažu da bi gađanje elektrana moglo biti ratni zločin, Tramp je odgovorio: „Nisam zabrinut zbog toga. Znate li šta je ratni zločin? Dopuštanje bolesnoj zemlji sa dementnim vođstvom da poseduje nuklearno oružje.“

"Da sam dozvolio da se to dogodi, kao što je učinilo sedam drugih predsednika – znate, mnogi od njih nezvanično i iza kulisa govore da je ovo trebalo uraditi odavno. Svaki od tih predsednika je to trebalo da učini i zapravo mi, kao što znate, nezvanično odaju veliko priznanje jer nisu imali hrabrosti da to kažu javno“, izjavio je Tramp.

Američki predsednik je zaključio da je ovo bio zadatak koji je trebalo da završe njegovi prethodnici: „Ovo je trebalo da urade Obama, Klinton i Buševi.“

Vens se uključuje u pregovore sa Iranom?

Dodao jebi potpredsednik mogao da se uključi u direktne pregovore o okončanju rata sa Iranom. Na pitanje novinara o mogućnosti sastanka uživo, Tramp je rekao da potpredsednik Džej Di Vens „može biti“ deo takvih razgovora.

Dodao je da Vens, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i njegov zet Džared Kušner već razgovaraju sa posredničkim državama o ratu sa Iranom. „Svi su usklađeni i svi razgovaraju zajedno“, rekao je Tramp.

Novinara koji je otkrio poverljive informacije čeka zatvor

Smatra da je on jedini koji će odlučiti o eventualnom prekidu vatre u ratu sa Iranom.

"Jedini koji će odrediti prekid vatre sam ja“, rekao je Tramp novinarima na marginama vaskršnjeg događaja u Beloj kući, ali se potom ponovo obratio novinarima, u 19.15.

Rekao je da njegova administracija „intenzivno radi“ na otkrivanju osobe koja je otkrila informacije o nestalim vojnicima u Iranu. Dodao je da je reč o pitanju „nacionalne bezbednosti“ i zapretio novinaru koji je objavio priču da će završiti u zatvoru ako ne otkrije izvor.

"Doveli su misiju u veliki rizik", rekao je Tramp. "Doveli su tog čoveka u veliki rizik i stotine ljudi koji su krenuli po njega."

Tramp otkrio kako je izgledalo izvlačenje pilota iz Irana

Američki predsednik izjavio je da je za spasavanje pilota koji je ostao na teritoriji Irana mobilisana „masivna operacija“. Rekao je da su koristili obmanu kako bi uverili iranske snage da se pilot nalazi na drugoj lokaciji.

"U zadivljujućem prikazu veštine i precizne smrtonosne sile, američka vojska spustila se na područje, na stvarno područje, sukobila se s neprijateljem, spasila zarobljenog oficira i neutralisala sve pretnje“, izjavio je Tramp.

Dodao je da su se iz Irana povukli sa pilotom, koji je bio zarobljen gotovo 48 sati, bez sopstvenih gubitaka. Govoreći o opremi, naveo je da je angažovano 155 vazduhoplova, uključujući 4 bombardera, 64 borbena aviona, 48 aviona za dopunu goriva i 13 letelica za spasavanje. „Niko nema takvu opremu kao mi. Mi smo daleko najmoćnija vojska na svetu“, rekao je on.

"Iran bi mogao biti uništen u jednoj noći"

Američki predsednik je izjavio da bi Iran mogao biti „uništen u jednoj noći“. Dodao je da bi se to moglo dogoditi „već sutra uveče“, dok je govorio o operaciji spasavanja dvojice američkih vojnika koji su se katapultirali iz aviona F-15. Tramp je rekao i da SAD „izuzetno dobro napreduje“ u operaciji "Epski bes".

"Na nivou kakav još nije viđen", poručio je.

"Ne ostavljamo nijednog Amerikanca iza sebe"

Tramp je pohvalio „istorijsku“ operaciju spasavanja dvojice vojnika: „To je bila rizična odluka jer smo mogli završiti sa stotinu mrtvih umesto jednim ili dvojicom.“

Istakao je da su spasilačke snage bile pod „veoma snažnom neprijateljskom vatrom“ i da jedan od helikoptera sada ima „rupe od metaka“.

"Ne ostavljamo nijednog Amerikanca iza sebe", ponovio je.