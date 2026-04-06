Amerika preti Iranu kao nikada do sada, ono što je manje očekivano je to da Iran uzvraća. On otvoreno navodi da će gađati sve ciljeve koji se tiču američke imovine. U međuvremenu su oborili 2 aviona a Amerikanci su ostali bez jednog pilota. Drugi pilot se postavio kao ogromno pitanje u Americi. On je postao simbol predaje ili simbol spasavanja. Predsednik Izraela je čestitao Americi na spasavanju pilota a pojavio se jedan snimak, moguće je lažan, gde je drugi pilot u zarobljeništvu. Spasavanja sada ostaju pod znakom pitanja. Dok se sve ovo dešava, NASA je procenila da je upravo sada idealan trenutak da lansira svoju letelicu u svemir.

Gosti emisije "Ni 5 ni 6" bili su prof. dr Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Perko Matović, savetnik ministra informisanja i telekomunikacija i Dragan Vujičić, novinar.

- Simbol pilota je vrlo bitan, više u Holivudu nego u samoj vojsci, piloti su dobrovoljci, ako njih ne spašavate više se niko neće javiti za to. Inače, Holivud je veoma zahvalan za to, postoji odličan film po imenu "Palica 21", radi se o spašavanju iz Vijetnama. Moramo gledati tu holivudsku matricu, ceo rat je iz holivudske matrice, imali ste Toma Kruza u "Top gan 2" priča je suštinski ista, njega vade iz penzije da bi bombardovao zemlju koja ima nuklearni potencijal, kasnije on leti i sve pobeđuje - rekao je Vujičić.

"Postoji zdrava trka između Amerike i Rusije"

Navodi da smo i mi oborili pilota 1994. godine i da smo prva zemlja koja je ikada oborila avion F16, to je bilo 1995. godine. Kako kaže, sada je 65 godina od datuma kada je Jurij Gagarin postao prvi čovek na meseci a Amerikanci kasne 2 dana sa lansiranjem letelice i ovo je njihov treći rok za to.

- Rusi će to napraviti 12. aprila a ovi će se vratiti 10. na neki način to je trka. To je zdrava trka ipak, a šta oni žele da urade na mesecu, to je pitanje. Kako da kažem, ali nauka je do sada stajala u mestu, lepo je što je ta trka ponovo počela, između Rusije, Kine i Amerike i možemo bar da se nadamo ravnoteži straha između njih jer su 3 ravnopravna takmičara - objasnio je Vujičić.

- Iran i Amerika se ne slažu oko činjenica tokom spašavanja. Iran tvrdi da je tokom američke misije spašavanja oborio i 2 helikoptera i dodatan avion tih spasilaca. Mi ne možemo da proverimo šta je tačno, međutim ovo svakako ne može da promeni tok sukoba.Suština je u tome da je kopnena operacija na tlu Irana nemoguća, teorijski je moguća ali je praktično nemoguća zbog više faktora - tvrdi Petrović.

Kako kaže, strateški se ništa ne dešava ali ljudi vole da gledaju događaje i pobede.

- U odnosu na konačne ciljeve, ne vidim da Amerika ima neku finu strategiju kojom može da zameni rukovodstvo u Iranu sebi podobnim, ili da makar bitno ošteti obogaćivanje uranijuma. Amerika ima prednost jer ima jače i brojnije vazduhoplovne jedinice dok su iranske slabe. Amerikanci su uništili jedan dobar deo mornarice ali ona nije u potpunosti uništena. Očigledno je da Iran ima mogućnosti proizvodnje i obnove raketa. Iran je trebao već da istroši svoje rakete ali on ih još uvek ima, to govori o tome da on ima sistem dorade raketa i da mu verovatno Rusija, Kina i Pakistan nešto dostavljaju - objašnjava Petrović.

On objašnjava da Iran takođe ima i hipersonične rakete koje su kvalitetnije od običnih. Navodi da Iran odgovara i uzvraća udarac.

"Sve zemlje Zaliva su bile protiv ovog sukoba"

- Mi više ne živimo u unipolarnom svetu, nastaje multipolarni ali mi još uvek ne živimo ni u njemu. Ovi procesi koje sada vidimo jesu u cilju toga. Sve zemlje zaliva su bile suprotstavljene ovom sukobu, smatrale su da nema potrebe da dođe do njega. Ministar trgovine Sjedinjenih Arapskih Emirata je bio na sastanku sa iranskim vrhom kako bi se dogovorili šta će oni uraditi ako dođe do neželjene situacije - objasnio je Matović.

Kako kaže, te dve zemlje bi sredile sve svoje nesuglasice da nije bilo Izraela.

- Ja nisam optimista i smatram da se Tramp neće povući odmah, on u ovom trenutku ima dve opcije, da se povuče i da progasi pobedu. On pobeđuje jednom dnevno, izuzetno je neelokventan, nije rečit i nije inovativan čovek. U jednom od svojih nastupa u zadnja tri dana je rekao "nije fer što oni blokiraju prolaz a mi smo pobedili u ratu", bukvalno tim rečima je to rekao. Taj čovek je ozbiljno senilan i nije sposoban da rukovodi ovom situacijom - rekao je Matović i dodao:

- Druga opcija koju forsira izraelski lobi koji je i naterao Trampa u ovu operaciju, jeste invazija kopnenim snagama. To bi zaista dovelo do katastrofičnih posledica, šansa za to je manja ali nije u potpunosti isključeno. Ukoliko do toga dođe, to će prolongirati ovaj rat na duge staze. Sve je krenulo sa idejom da se ovaj rat brzo završi - dodaje on.

