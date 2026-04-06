Slušaj vest

Četvoro astronauta NASA misije Artemis II ušlo je u gravitacionu sferu uticaja Meseca rano jutros, leteći putem koji će ih danas odvesti na tamnu, suprotnu stranu Meseca.

Tako će postati ljudi koji su do sada leteli najdalje od Zemlje.

Do jedan posle ponoći, po srpskom vremenu, dostići će maksimalnu udaljenost od Zemlje - približno 252.757 milja (oko 406.700 kilometara), što je 4.102 milje (oko 6.600 kilometara) više od rekorda koji je držala posada Apolo 13, postignutog pre 56 godina, prenosi Rojters.

Na orbitu udaljene strane Meseca stići će Reid Vajzman, Viktor Glouver, Kristina Koč i Džeremi Hensen.

Misija je deo šireg programa Artemis. Ova serija misija vredna više milijardi dolara ima za cilj da vrati astronaute na površinu Meseca do 2028. godine, pre nego što to učini Kina, i da uspostavi dugoročnu prisutnost SAD na Mesecu tokom naredne decenije, gradeći lunarnu bazu koja će služiti kao testna stanica za eventualne buduće misije na Mars.

Nastavak NASA lunarne misije Artemis 2, svemirska letelica Orion se sve više udaljava od Zemlje i približava Mesecu Foto: HOGP/Canadian Space Agency

Četvoročlana posada se neće iskrcati na Mesec, već ima zadatak, između ostalog, da pošalje podatke i fotografije sa putovanja.

Tim od više desetina naučnika, smeštenih u Sobi za naučnu evaluaciju u NASA Džonson spejs centru u Hjustonu, praviće beleške dok astronauti, koji su proučavali niz lunarnh fenomena kao deo priprema za misiju, opisuju svoje uvide u realnom vremenu.