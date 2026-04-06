NE NAZIRE SE KRAJ

Vlasti Irana su odbacile najnoviji predlog za prekid vatre u ratu sa SAD i Izraelom i zatražile trajnu obustavu neprijateljstava, prenela je iranska država agencija IRNA. Prema njenim navodima, Teheran je svoj odgovor uputio Vašingtonu preko Pakistana, ključnog posrednika između zaraćenih strana.

"Isključivo prihvatamo kraj rata ako postoje gerancije da nećemo ponovo biti napadnuti", rekao je danas AP-u Modžtaba Ferdusi Pur, šef iranske diplomatske misije u Kairu.

Ministar odbrane Izraela Izrael Kac saopštio je danas da je njegova zemlja napala petrohemisko postrojenje Južni Pars u Asalijehu u Iranu. Prethodno je Teheran saopštio da je došlo do takvog napada.

Napad na Južni Pars u martu doveo je do opsežnog iranskog napada po postrojenjima za naftu i gas po arapskim zemljama Persijskog zaliva.

Ubijeno najmanje 25 ljudi danas u Iranu

SAD i Izrael i dalje napadaju Iran, i danas su tamo ubili više od 25 ljudi. Iran je odgovorio projektilskom paljbom po Izraelu i arapskim zemljama Zaliva.

Predsednik SAD Donald Tramp dao je Teheranu ultimatum da to ponoći po vašingtonskom vremenu otvori Ormuski moreuz, ili se suoči sa američkim napadima po iranskim energetskim postrojenjima i drugoj infrastrukturi koje će Iran "vratiti u kameno doba". Pretnja je bila praćena psovkama.