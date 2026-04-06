Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev prosledio Moskvi predlog o energetskom primirju, prema njegovoj objavi na Telegramu.

"Ako je Rusija spremna da obustavi napade na našu energetsku infrastrukturu, mi ćemo biti spremni da uzvratimo istom merom. Takav predlog je prenet ruskoj strani preko Amerikanaca", naglasio je predsednik Zelenski.

Ukrajinski predsednik je 30. marta odgovorio na pitanje da li će Ukrajina predložiti Moskvi uskršnje primirje i koje bi međunarodne garancije bile potrebne kako bi se osiguralo da Rusija ne iskoristi pauzu za jačanje svojih vojnih pozicija.

Ruski napad na Kijev, Harkov, Zaporožje i Krivi Rog

"Podržali smo sve formate za okončanje rata, to znate, ali samo kada oni ne ugrožavaju dostojanstvo i nezavisnost naše države. Prekid vatre, u bilo kom obliku, kao što smo danas razgovarali, bilo potpuni ili ograničen na energetsku infrastrukturu, spremni smo za primirje tokom uskršnjih praznika", naglasio je on.

On je dodao da normalni ljudi koji poštuju život govore o prekidu vatre i trajnom okončanju rata, a ne samo o nekoliko dana pauze.