Sjedinjene Američke Države i Izrael imaju pripremljen skup meta u Iranu osmišljen da parališe ekonomiju zemlje i osigura da oporavak režima od ovog rata bude dug i bolan.

Izrael ove nedelje čeka odobrenje Vašingtona da počne sa udarima na iranska energetska postrojenja, izjavio je izraelski zvaničnik, što bi potencijalno moglo da ugrozi proizvodnju jednog od najvećih svetskih proizvođača nafte i gasa.

U intervjuu za Volstrit džornal, predsednik SAD Donald Tramp je u nedelju rekao da su SAD spremne da pogode sve iranske mostove i elektrane, stvarajući toliku štetu da će biti potrebno 20 godina za obnovu, ako budu imali sreće, ako uopšte budu imali državu.

Sporan Ormuski moreuz

Udari na temelje iranske ekonomije označili bi eskalaciju u petonedeljnom ratu koji ima za cilj da primora Teheran da odustane od ekonomskog uticaja koji je stekao usporavanjem saobraćaja kroz Ormuski moreuz, plovni put kroz koji prolazi 20 odsto svetske nafte. Tramp je postavio utorak uveče kao rok za otvaranje moreuza.

Izrael i SAD su već poslednjih dana počeli da pojačavaju napade na ciljeve koji nisu povezani sa energetikom, uključujući napade na najveće iranske fabrike čelika i petrohemije, kao i na jedan prepoznatljiv most.

Oni šalju signal da smo ozbiljni i da će cena koju ćete platiti svojoj ekonomiji biti sve veća i veća ako nastavite da ne pristajete na kraj rata, rekao je Avner Golov, bivši izraelski zvaničnik za nacionalnu bezbednost.

Napad na civilnu infrastrukturu nosi rizik od kršenja međunarodnog prava. Američki i izraelski zvaničnici su izjavili da su to legitimni ciljevi jer proizvode materijal koji koristi iranska vojska.

Garda se zaklela da će pojačati napade na civilnu infrastrukturu u Zalivu ako Tramp ispuni pretnje

Prelazak na infrastrukturne ciljeve rizikuje da se sukob pretvori u rat ekonomskog iscrpljivanja.

Iranska revolucionarna garda (IRGC) se zaklela da će pojačati napade na civilnu infrastrukturu u Izraelu i državama Persijskog zaliva ako Tramp ostvari svoje pretnje počev od srede rano ujutru.

Već su uzvratili na napade na svoju infrastrukturu pogađanjem petrohemijskih postrojenja u Bahreinu i Abu Dabiju, kao i udarima na naftnu, desalinizacionu i energetsku infrastrukturu u Kuvajtu.