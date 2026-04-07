Nekoliko kineskih vladinih odeljenja izdalo je zajedničke smernice za unapređenje visokokvalitetnog razvoja sektora elektronske trgovine, sa ciljem jačanja ovog sektora u podršci realnoj ekonomiji, saopštilo je Ministarstvo trgovine u ponedeljak.

Dokument iznosi ključne mere za produbljivanje integracije digitalne i realne ekonomije, sa fokusom na osnaživanje malih i srednjih
preduzeća i seoskih oblasti kroz elektronsku trgovinu, podsticanje digitalizacije industrije i podsticanje tehnoloških inovacija radi poboljšanja kvaliteta potrošnje.

Takođe se ističu napori za proširenje visokostandardnog otvaranja tržišta kroz unapređenje prekogranične elektronske trgovine i
inicijative „E-trgovina Puta svile“, uz podsticanje većeg usklađivanja sa međunarodnim pravilima u oblastima poput digitalne trgovine.

Kako bi se podstakao zdrav razvoj ekosistema, smernice pozivaju na razjašnjavanje odgovornosti platformi, jačanje regulacije i podršku
kompanijama iz sektora e-trgovine u širenju na svetska tržišta u skladu sa važećim propisima.

Kineska medijska grupa 

