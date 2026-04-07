Izraelske odbrambene snage (IDF) upozorile su stanovnike Irana da danas ne putuju vozom.

U objavi podeljenoj na nalogu izraelske vojske na društvenim mrežama  na farsiju, jeziku kojim se govori u Iranu, poručuje se ljudima u toj zemlji da "zarad sopstvene bezbednosti" treba da se "uzdrže od korišćenja vozova i putovanja njima" širom zemlje "do 21 sat po iranskom vremenu" (19.30 sati u Srbiji).

- Prisustvo u vozovima i u blizini železničkih pruga ugrožava vaš život - dodaje se u objavi koju prenosi BBC.

Ovo upozorenje IDF dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp preti da će napasti civilne infrastrukturne ciljeve, pre svega mostove i elektrane, širom Irana ukoliko vlasti u Teheranu odbiju da deblokiraju Ormuski moreuz do večeras u 20 sati po vašingtonskom vremenu (dva sata iza ponoći u sredu u Srbiji).

Železnica u Iranu

U ažuriranim objavama tokom protekle noći izraelska vojska je takođe saopštila da je okončala talas vazdušnih udara usmerenih na
"infrastrukturu u Teheranu" povezanu sa režimom i ubila ljude za koje je navela da su bili pripadnici Hezbolaha.

Izraelska vojska

Iz IDF je takođe saopšteno da su presretnute rakete koje je Iran lansirao ka Izraelu.

Iran Teheran napad

