Slušaj vest

Izraelske odbrambene snage (IDF) upozorile su stanovnike Irana da danas ne putuju vozom.

U objavi podeljenoj na nalogu izraelske vojske na društvenim mrežama na farsiju, jeziku kojim se govori u Iranu, poručuje se ljudima u toj zemlji da "zarad sopstvene bezbednosti" treba da se "uzdrže od korišćenja vozova i putovanja njima" širom zemlje "do 21 sat po iranskom vremenu" (19.30 sati u Srbiji).

- Prisustvo u vozovima i u blizini železničkih pruga ugrožava vaš život - dodaje se u objavi koju prenosi BBC.

Ovo upozorenje IDF dolazi u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp preti da će napasti civilne infrastrukturne ciljeve, pre svega mostove i elektrane, širom Irana ukoliko vlasti u Teheranu odbiju da deblokiraju Ormuski moreuz do večeras u 20 sati po vašingtonskom vremenu (dva sata iza ponoći u sredu u Srbiji).

1/4 Vidi galeriju Železnica u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

U ažuriranim objavama tokom protekle noći izraelska vojska je takođe saopštila da je okončala talas vazdušnih udara usmerenih na

"infrastrukturu u Teheranu" povezanu sa režimom i ubila ljude za koje je navela da su bili pripadnici Hezbolaha.

1/5 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Iz IDF je takođe saopšteno da su presretnute rakete koje je Iran lansirao ka Izraelu.

1/10 Vidi galeriju Iran Teheran napad Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Maya Levin/AP

Sve u vezi sa 39. danom rata Izraela i SAD protiv Irana imate u našem blogu OVDE.