Američka Nacionalna vazduhoplovna i svemirska administracija (NASA) saopštila je da je četvoro astronauta iz posade misije Artemis 2krenulo svemirskom letelicom Orion natrag ka Zemlji nakon što su obišli oko tamne strane Meseca, otišavši dalje od rodne planete nego bilo koji čovek do sada.

BBC prenosi da su juče, sedmog dana putovanja, astronauti proleteli pored daleke strane Meseca, detaljno posmatrajući površinu prirodnog Zemljinog satelita.

- Posada misije Artemis 2, koju čine astronauti NASA Rid Vajzmen, Viktor Glover i Kristina Koh, kao i astronaut Kanadske svemirske agencije Džeremi Hansen, postavili su rekord za najveću pređenu udaljenost od Zemlje u letelici sa posadom, nadmašivši rekord misije Apolo 13 postavljen 1970. godine - saopštila je NASA.

Pre više od pola veka, posada misije Apolo 13 otišla je 400.171 kilometar daleko od Zemlje.

- Artemis 2 je sada oborio taj rekord za približno 6.500 kilometara, dostigavši maksimalnu udaljenost od 406.771 kilometar - izvestila je NASA.

Kako se Zemlja sve više smanjivala dok su leteli ka Mesecu, imali su stalnu vezu sa kontrolom misije u Hjustonu u Teksasu.

Samo saznanje da ih neko čuje i da može da im uputi reči spokoja, bile su uteha za astronaute, ali ta veza je nakratko prekinuta.

Dok su astronauti prolazili iza udaljene strane Meseca, letelica Orion je, kako je i bilo najavljeno i planirano, na 40 minuta izgubila kontakt sa kontrolom misije u Hjustonu.

Posle dramatičnih 40-ak minuta, inženjerima kontrolne sobe u Hjustonu vratio se radio signal s Oriona, usledila je i velika količina podataka, a onda se začuo jasan glas jedine žene u misiji.

- Hjustone, proverite komunikacije. Tako je dobro ponovo čuti Zemlju - kazala je Koh.

Kada je veza ponovo uspostavljena i američki predsednik Donald Tramp je razgovarao je sa astronautima.

- Koji je najnezaboravniji deo ovog zaista istorijskog dana? - upitao ih je Tramp.

Vođa misije Vajzmen je odgovorio u ime posade.

- Videli smo prizore koje nijedan čovek nikada nije video, čak ni Apolo, i to je bilo neverovatno za nas - kazao je Vajzmen, komandir četvoročlane posade.

Tramp je nastavio sa pitanjima.

- A kakav je bio osećaj kada ste odjednom izgubili komunikaciju sa Zemljom? - interesovao se Tramp.

Viktor Glover, prvi afroamerički astronaut koji je putovao na Mesec, odgovorio je da se "malo pomolio", ali da je onda morao da nastavi da radi na snimanju naučnih podataka o tamnoj strani Meseca.

- Bili smo zauzeti ovde gore i vredno smo radili, i moram da kažem da je zapravo bilo prilično lepo - dodao je Glover.

Tramp je astronautima rekao i da su "ispisali istoriju" oborivši rekord za najveću pređenu udaljenost od Zemlje.

- Ljudi zaista nikada nisu videli ništa slično onome što vi radite - rekao im je predsednik SAD.

Tramp ih je pozvao da dođu u Belu kuću kada se budu vratili "odozgo".

- I ja sam nešto zauzet u poslednje vreme, znate, ali ću svakako naći vremena za vas - rekao im je Tramp, očigledno misleći na rat u Iranu koji traje vež 39 dana.

Tokom preleta oko tamne strane Orion je bio najbliže površini Meseca pošto mu je prišao na 6.550 kilometara.

S ove udaljenosti astronauti su mogli pažljivo da ispitaju ovaj deo površine Meseca i naprave detaljne fotografije.

Iz kontrole u Hjustonu su ih zamolili i da naprave crteže olovkom i audio snimke koji opisuju šta su videli.

Astronauti se sada vraćaju na Zemlju.

Na povratku su posmatrali pomračenje Sunca i napravili fotografije i video zapise o tome.