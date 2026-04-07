On je to rekao nakon što su iranske rakete pogodile ciljeve u Haifi.

Madžid Musavi Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Napuštanjem severnih gradova okupiranih teritorija, (cionistički) režim je praktično prihvatio poraz u ravnoteži (snaga). U proteklih 24 sata, rafinerije, električne instalacije, luke i železničke pruge u Haifskom zalivu su gađane iranskim raketama i nije bilo vesti o presretanju raketa - naveo je Musavi u objavi na mreži X, preneo je Tasnim.

Američke i izraelske snage su pokrenule veliku vojnu kampanju protiv Irana nakon atentata na vođu Islamske revolucije ajatolaha Sejeda Alija Hamneija i nekoliko visokih vojnih komandanata i civila 28. februara.

Napadi su obuhvatili vazdušne udare na vojne i civilne lokacije širom Irana, uzrokujući značajne žrtve i ogromnu štetu na infrastrukturi.