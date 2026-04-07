"IZRAELCI SE POVLAČE, PRIZNAJU PORAZ" Komandant iranske garde likuje posle ogromnog napada na Haifu - Sve smo gađali, a nema vesti o PRESRETANJIMA
On je to rekao nakon što su iranske rakete pogodile ciljeve u Haifi.
- Napuštanjem severnih gradova okupiranih teritorija, (cionistički) režim je praktično prihvatio poraz u ravnoteži (snaga). U proteklih 24 sata, rafinerije, električne instalacije, luke i železničke pruge u Haifskom zalivu su gađane iranskim raketama i nije bilo vesti o presretanju raketa - naveo je Musavi u objavi na mreži X, preneo je Tasnim.
Američke i izraelske snage su pokrenule veliku vojnu kampanju protiv Irana nakon atentata na vođu Islamske revolucije ajatolaha Sejeda Alija Hamneija i nekoliko visokih vojnih komandanata i civila 28. februara.
Napadi su obuhvatili vazdušne udare na vojne i civilne lokacije širom Irana, uzrokujući značajne žrtve i ogromnu štetu na infrastrukturi.
Iranske oružane snage su odgovorile talasima raketa i dronova, ciljajući američke i izraelske položaje na okupiranim teritorijama i regionalne baze, kao deo operacija odmazde.