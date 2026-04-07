"TRAMPOVA AROGANTNA RETORIKA NEMA NIKAKVOG UTICAJA NA BORCE ISLAMA" Portparol komande iranskih oružanih snaga Zolfagari o izjavama predsednika SAD
Iranska vojska saopštila je da "arogantna retorika" američkog predsednika Donalda Trampa nema nikakvog uticaja na njene operacije, prenela je agencija Fars na društvenim mrežama.
- Nepristojna i arogantna retorika i neosnovane pretnje zabludelog predsednika SAD rezultat su njegovih uzastopnih poraza i nemaju nikakvog uticaja na nastavak jakih ofanzivnih operacija boraca islama protiv američkih i cionističkih neprijatelja - rekao je kasno sinoć portparol komande iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari.
Tramp je prethodno pravdao američku vojnu akciju u Iranu rečima da Iranci "žele da čuju bombe jer žele da budu slobodni".
Prema njegovim rečima, jedini razlog zašto Iranci ne izlaze na ulice da protestuju je taj što bi ih režim "odmah ubio", a ne zbog napada koje trenutno sprovode SAD i Izrael širom zemlje.
Tramp je ponovio pretnju da će uništiti iranske elektrane i mostove ako zemlja ne prihvati sporazum o okončanju rata i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, tvrdeći da SAD trenutno uništavaju tu zemlju.
(Kurir.rs/Beta)