Iranska vojska saopštila je da "arogantna retorika" američkog predsednika Donalda Trampa nema nikakvog uticaja na njene operacije, prenela je agencija Fars na društvenim mrežama.

- Nepristojna i arogantna retorika i neosnovane pretnje zabludelog predsednika SAD rezultat su njegovih uzastopnih poraza i nemaju nikakvog uticaja na nastavak jakih ofanzivnih operacija boraca islama protiv američkih i cionističkih neprijatelja - rekao je kasno sinoć portparol komande iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari.

Tramp je prethodno pravdao američku vojnu akciju u Iranu rečima da Iranci "žele da čuju bombe jer žele da budu slobodni".

Ebrahim Zolfagari Foto: Facebook Printscreen

Prema njegovim rečima, jedini razlog zašto Iranci ne izlaze na ulice da protestuju je taj što bi ih režim "odmah ubio", a ne zbog napada koje trenutno sprovode SAD i Izrael širom zemlje.

Tramp je ponovio pretnju da će uništiti iranske elektrane i mostove ako zemlja ne prihvati sporazum o okončanju rata i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, tvrdeći da SAD trenutno uništavaju tu zemlju.

