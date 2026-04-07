Avion je napravio nekoliko krugova iznad vazduhoplovne baze Ofut. Podaci o praćenju leta pokazali su da je napustio bazu u 10:17 časova po istočnom vremenu i da je obišao najmanje šest puta.

Let u ponedeljak pokrenuo je teorije da bi mogao biti nekako povezan sa ratom na Bliskom istoku.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je da će "nastati pakao" u Teheranu ako ne pristane na sporazum ili ponovo ne otvori Ormuski moreuz.

Šta je avion sudnjeg dana?

E-4B Najtvoč jedan od najtajnijih, ali i najvažnijih aviona u oružanim snagama SAD. Zvanično, služi kao Nacionalni centar za vazdušne operacije, odnosno letački centar za reagovanje na vanredne situacije.

Baziran je na Boingu 747, zaštićen je od elektromagnetnih impulsa i ima ugrađene komunikacione i operativne centre.

Zahvaljujući dopunjavanju gorivom u letu, može ostati u vazduhu nekoliko dana, a najmanje jedan od četiri aviona E-4B je uvek u pripravnosti.

Najtvoč Foto: YouTube/US Defense News

Njegov zadatak je da osigura da političko i vojno rukovodstvo Sjedinjenih Država bude u stanju da deluje čak i ako je zemaljska infrastruktura uništena ili više nije dostupna.

Letelica može da primi do 110 ljudi, uključujući predsednika, ministra odbrane, Generalštab i komunikacione timove.

Do sada je korišćena samo u jednoj vanrednoj situaciji, nakon napada 11. septembra 2001. godine. "Avion sudnjeg dana" je potom poleteo kao leteći komandni centar kako bi se osigurala sposobnost američke vlade da deluje.