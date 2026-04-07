Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo saopštilo je jutros da je ruska vojska napala Ukrajinu sa 110 dronova tokom prethodne noći.

- Ukrajinska protivvazdušna odbrana je oborila ili elektronski ometala 77 tih letelica, dok je 31 jurišni dron pogodio 14 lokacija, a ostaci presretnutih dronova pali su na devet lokacija - saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine na društvenim mrežama.

Nisu prijavljene žrtve i eventualna materijalna šteta.

S druge strane, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je jutros da je presrelo i uništilo 45 ukrajinskih dronova tokom prethodne noći.

Gotovo polovina tih dronova (17) je oborena iznad Lenjingradske oblasti na severozapadu Rusije, blizu granice s Estonijom i Finskom.

To područje je u poslednje vreme meta Ukrajinaca.

Ruski zvaničnici saopštili su da su tri osobe poginule, uključujući 12-godišnjeg dečaka, u napadu ukrajinskog drona na stambenu četvrt u Vladimirskoj oblasti.

Prema navodima regionalnog načelnika Aleksandera Avdejeva, ubijeni su dečak i njegovi roditelji u njihovom stanu, prenosi Ria novosti.

Petogodišnja ćerka tog bračnog para je preživela napad, ali je zadobila teške opekotine i smeštena je u bolnicu.

Napad se dogodio sinoć u Aleksandrovskom distriktu zapadnog dela ⁠Vladimirskog regiona.