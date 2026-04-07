Američkog generala su novinari pitali da otkrije poverljive informacije o broju vojnika koji su učestvovali u spasavanju oborenog vazduhoplovca u Iranu.

Kejn je odbio da otkrije informacije, ali je Donald Tramp "preuzeo kormilo" i otkrio približnu brojku.

Do razmene je došlo kada je dopisnik Foks njuza Mark Meredit postavio pitanje o operaciji spasavanja.

Dok je odgovarao, Tramp se okrenuo generalu Denu Kejnu i pitao: "Otprilike koliko ste ljudi ukupno poslali?"

- Hm... Radije bih to držao u tajnosti - odgovorio je general Kejn, na šta su se novinari nasmejali.

Tramp je prihvatio odgovor, rekavši: "U redu, čuvaćemo to u tajnosti."

Međutim, odmah je dodao: "Ali bilo je stotine, stotine ljudi koji su poslati ​​u tu misiju."

Celu situaciju je zaključio šalom na račun generalovog izgleda, pitajući, uz smeh prisutnih: "Izgleda kao da je sa filmskog kastinga, zar ne?"