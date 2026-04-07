NEZGODNA SCENA TOKOM TRAMPOVOG OBRAĆANJA: General dobio pitanje na koje NE SME da odgovori, američki predsednik "PREUZEO KORMILO"! "Reći ću vam ja..." (VIDEO)
Američkog generala su novinari pitali da otkrije poverljive informacije o broju vojnika koji su učestvovali u spasavanju oborenog vazduhoplovca u Iranu.
Kejn je odbio da otkrije informacije, ali je Donald Tramp "preuzeo kormilo" i otkrio približnu brojku.
Do razmene je došlo kada je dopisnik Foks njuza Mark Meredit postavio pitanje o operaciji spasavanja.
Dok je odgovarao, Tramp se okrenuo generalu Denu Kejnu i pitao: "Otprilike koliko ste ljudi ukupno poslali?"
- Hm... Radije bih to držao u tajnosti - odgovorio je general Kejn, na šta su se novinari nasmejali.
Tramp je prihvatio odgovor, rekavši: "U redu, čuvaćemo to u tajnosti."
Međutim, odmah je dodao: "Ali bilo je stotine, stotine ljudi koji su poslati u tu misiju."
Celu situaciju je zaključio šalom na račun generalovog izgleda, pitajući, uz smeh prisutnih: "Izgleda kao da je sa filmskog kastinga, zar ne?"
