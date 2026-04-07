Slušaj vest

U pucnjavi u blizini zgrade izraelskog konzulata u najvećem turskom gradu Istanbulu danas je jedan od tri napadača ubijen, druga dvojica su ranjena, a povređena su i dva policajca.

Skaj njuz prenosi izjavu Davuta Gula, guvernera Istanbula, da su policajci "lakše ranjeni".

- Napadači su bili naoružani pištoljima i puškama i na mesto događaja su stigli automobilom - kazao je Gul i dodao da u izraelskom konzulatu u Istanbulu već dve i po godine nema bilo kakvog diplomatskog osoblja.

Mustafa Čiftči, ministar unutrašnjih poslova Turske, rekao je da su napadači iznajmljenim automobilom došli u Istanbul iz Izmita i da je jedan od njih identifikovan kao osoba povezana s "organizacijom koja eksploatiše religiju".

Čiftči je dodao da su dvojica napadača braća i da je jedan od njih osuđivan zbog posedovanja droge.

Video snimak koji je objavio Rojters prikazuje policajca kako vadi pištolj i sklanja se u zaklon dok odjekuju pucnji.

Britanska agencija navodi da se vidi jedna osoba prekrivena krvlju.

Navodi se da je na području blizu konzulata Izraela stalno pojačano naoružano policijsko prisustvo.

Televizijski snimci pokazuju naoružanu policiju kako patrolira u tom području nakon pucnjave.