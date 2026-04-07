Američki potpredsednik Džej Di Vens stigao je danas u Mađarsku sa misijom da pruži podsticaj predizbornoj kampanji aktuelnog premijera Viktora Orbana, čija se ambicija da bude ponovo izabran suočava sa najvećim teškoćama od početka njegove političke karijere.

Samo nekoliko dana pre parlamentarnih izbora, zakazanih za nedelju 12. aprila, Vens bi trebalo da se sastane s Orbanom i učestvuje zajedno sa mađarskim liderom na predizbornom skupu.

Na budimpeštanskom aerodromu Vensa i suprugu Ušu dočekao je šef mađarske diplomatije Peter Sijarto.

Potpredsednik SAD je, obraćajući se novinarima pre odlaska u dvodnevnu posetu Mađarskoj, izrazio želju da "vidi (svog) dobrog prijatelja Viktora".

- Razgovaraćemo o nizu stvari vezanih za odnose između SAD i Mađarske - dodao je Vens precizirajući da će se razgovarati o odnosima s Evropskom unijom i Ukrajinom.

Američki predsednik Džej Di Vens u poseti Mađarskoj, dočekao ga šef diplomatije Peter Sijarto, sastaće se sa premijerom Viktorom Orbanom

AP ocenjuje da je ovaj redak izraz podrške, koji je lično pružio visoki zvaničnik američke administracije, najnoviji primer koji ilustruje spremnost američkog predsednika Donalda Trampa da podrži nacionalističke lidere koji dele njegove stavove, poput Havijera Mileja u Argentini i Sanae Takaiči u Japanu.

Tramp je opisao Orbana kao zaista jakog i moćnog lidera, nudeći mu svoju podršku pre izbora.

Donald Tramp i Viktor Orban

Prema nekoliko nezavisnih anketa javnog mnjenja, Orbanova tranka Fides zaostaje za strankom Tisa, čiji je lider Peter Mađar, poslanik Evropskog parlamenta i bivši Orbanov saveznik koji je obavljao razne uticajne pozicije u njegovoj administraciji.

Podrška koju je Trampova administracija pružila Orbanu, uključujući i posetu Džej Dija Vensa, možda neće biti dovoljna da utiče na mađarske birače, smatraju politički analitičari, napominjući da su domaća pitanja poput troškova života bila u srži predizborne kampanje.