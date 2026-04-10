Slušaj vest

To piše Rojters, pozivajući se na izveštaje ukrajinske obaveštajne službe.

Oni tvrde i da su ruski i iranski hakeri sarađivali u sajber domenu.

Izveštaj Ukrajinaca predstavlja do sada najdetaljniji prikaz o tome kako je Rusija pružila tajnu podršku Iranu od početka izraelsko-američkog napada 28. februara.

Napadi na Teheran u Iranu

Ruski sateliti, navodi se u nedatiranoj proceni, izvršili su najmanje 24 snimanja područja u 11 zemalja Bliskog istoka od 21. do 31. marta, obuhvatajući 46 "objekata", uključujući američke i druge vojne baze i lokacije, aerodrome i naftna polja.

U roku od nekoliko dana od snimanja, vojne baze i štabovi su bili na meti iranskih balističkih raketa i dronova, navodi se u proceni. Tvrdi se da to pokazuje jasan obrazac saradnje.

Devet snimanja obuhvatilo je delove Saudijske Arabije, uključujući pet iznad vojnog grada Kralj Halid u blizini Hafar Al-Batina, u pokušaju lociranja elemenata američkog sistema protivvazdušne odbrane THAAD, navodi se u ukrajinskoj proceni.

Sistem THAAD Foto: Printskrin You Tube

Područja Turske, Jordana, Kuvajta i Ujedinjenih Arapskih Emirata takođe su dva puta bila pod satelitskim nadzorom, dok su mesta u Izraelu, Kataru, Iraku, Bahreinu i Pomorskom centru za podršku Dijego Garsija bila jednom, navodi se.

Ruski sateliti aktivno su nadgledali i Ormuski moreuz, vitalni plovni put za petinu globalnih tokova nafte i tečnog prirodnog gasa, koji je Iran blokirao.

Portparolka Bele kuće Olivija Vejls izjavila je da nikakva spoljna podrška Iranu iz bilo koje zemlje ne utiče na operativni uspeh Sjedinjenih Država.

Evropski lideri su vršili pritisak na američkog državnog sekretara Marka Rubija po ovom pitanju na sastanku G7 prošlog meseca. Diplomate su rekle da Rubio nije odgovorio na optužbe, iako je javno odbacio rusku pomoć Iranu kao beznačajnu.

Ormuski moreuz Foto: Printscreen

Ukrajinska procena navodi da se razmena satelitskih snimaka organizuje putem stalnog komunikacionog kanala koji koriste Rusija i Iran, a mogli bi je olakšati i ruski obaveštajci stacionirani u Teheranu.

Regionalni bezbednosni izvor potvrdio je konkretan incident detaljno opisan u ukrajinskoj proceni koju je prošle nedelje otkrio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

U tom incidentu, ruski satelit je snimio vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji nekoliko dana pre nego što je Iran napao taj objekat 27. marta, pogodivši sofisticirani američki avion E-3 Sentri AVAKS, navodi se u proceni.