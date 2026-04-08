Austrija je uskratila SAD korišćenje svog vazdušnog prostora za operacije povezane sa ratom protiv Irana, uz obrazloženje da to nalaže politika neutralnosti. Kako je ta odluka primljena u austrijskoj javnosti: kao principijelna doslednost ili kao politički rizik u odnosima sa Vašingtonom?

Gosti emisije "Redakcija" bili su Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu, Luka Kastratović, general i Dušan Berak gepolitički analitičar.

- Vidite, Austrija je od 36. oktobra 1955. godine zaista neutralna zemlja, narod je ovu odluku prihvatio sa razumevanjem, problem pravi sama vlada koja je sastavljena od 3 gubitničke partije. Na izborima 2024. godine pobedila je Slobodarska partija koja je suverenistička, 3 gubitnika su se udružila i sprovode određene stvari. Ispostavilo se da je gospođa Beate Reisinger, koja ima nadimak NATO Beate, tražila da se ugasi neutralnost. Imali su ispitivanje javnog mnjenja i preko 80% građana se nije složilo sa njenom odlukom, nisu želeli samo sebi da crtaju metu na čelo i da ulaze u nepotrebne sukobe - objasnio je Berak.

On navodi da Austraja zavisi od uvoza energenata i smatra da je narod reagovao izuzetno ispravno na ovu situaciju.

- Oni nisu hteli da plaćaju višestruko skuplji gas i naftu, bez obzira što trenutno moraju. Videli smo da su se pobunli i poljoprivrednici, izašlo je između 800 i 1000 traktora na ulicu, došli su ispred parlamenta. Na protestu se pojavio i ministar poljoprivrede koji je ranije obećao da će ispuniti zahteve poljoprivrednika jer se uvozi puno hrane - rekao je Berak.

"Amerika živi od ratova"

Kastratović navodi da je rat protiv Irana bio pripreman već dugo i da su sve obaveštajne sluđžbe bile aktivne u tome.

- Amerika živi od ratova, ona je nakon drugog svetskog rata izvršila oko 436 intervencija, ubili su 20 miliona stanovnika. Iran je nagovestio da će dati odgovor, neće gađati Kaliforniju već će gađati američke baze. Neke od tih baza su i u našoj blizini, one su na Kosovu i Metohiji i u Bosni. Ova energetska kriza se zaoštrava i neki stručnjaci kažu da je ovo početak trećeg svetskog rata - tvri Kastratović i zatim dodaje:

- Iran je njima interesantan zbog 2 stvari, prva je jeftina nafta a drugi je njihov geografski položaj zbog približavanja Rusiji. Ako Amerika ne može mirnim putem da dovede rukovodstvo koje želi na čelo pojedinih država onda oni to rade na silu. Mi smo to iskusili, nas su zasipali uraniumom i kidnapovali su naše ljude kako bi koristili njihove organe - objasnio je on.

"SAD postavljaju ultimatume koje kasnije odležu"

Amerika i Iran su naveli da su spremni za 45 dana primirja, ipak, Iran odbija to jer navode da bi to bila priprema terena da se Tramp povuče.

- Tramp je juče dosta energično odgovarao na pitanja novinara, u svom običnom maniru. Mi dolazimo do toga da SAD postavljaju ultimatume koje kasnije i odlažu, danas je eto ultimatum do 8 sati prema istočnom vremenu i 7 uveče za nas, ultimatum je da ukoliko Iran ne pristane na bilo kakav dogovor ili primirje, onda će krenuti u granatiranje njihovih elektrana, to bi značilo da bi Iran ostao u potpunom mraku - rekla je Šahrimanjan.

Ona objašnjava da bi taj čin bio udarac na sve stanovnike Irana umesto da bude borba protiv režima.

- Izrael i Amerika ovde još jednom pokazuju koliko je čitav iranski sistem propao jer koga god da oni postave na neko važno mesto, oni tu osobu i likvidiraju. Ono što je interesantno je da ukoliko oni stvarno krenu u granitiranje iranskih postrojenja, kakav Iran može da da odgovor. Iran preti da će uništiti most između Bahreina i Saudijske Arabije koji i povezuje ta dva kraka. Nas ovaj sukob za sada ne dotiče jer oni imaju mnogo važnije baze, na nas za sada utiču jedino cene naftnih derivata - tvrdi Šahrimanjan.

